У понеділок, 15 червня, Європейська рада ухвалила пакет обмежувальних заходів для протидії агресивній війні Росії проти України, її гібридній діяльності та систематичному нехтуванню міжнародним правом, зокрема правами людини.

Про це йдеться у пресрелізі Європейської ради.

Новий пакет санкцій проти Росії: що відомо

Пакет додаткових санкцій включає загалом 34 фізичні особи та 47 юридичних осіб.

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Ці заходи ще більше обмежать російський військово-промисловий комплекс, скоротять доходи Росії від енергетики шляхом впливу на її тіньовий флот.

Обмеження також протидіятимуть гібридним загрозам і поширенню російської державної пропаганди, яка виправдовує агресивну війну.

Санкції викриють систематичні репресії та порушення прав людини в Росії і неодноразове нехтування країною Конвенцією про заборону хімічної зброї.

– Сьогодні ми схвалили черговий пакет санкцій, щоб посилити тиск на Росію з метою припинення війни. Ці заходи завдають удару в саме серце російського військово-промислового комплексу, її тіньового флоту та мереж, які підживлюють гібридні атаки Москви проти Європи, – наголосила голова європейської дипломатії Кая Каллас.

Вона додала, що паралельно триває робота над 21 пакетом санкцій проти РФ. За словами Калаас, кожен пакет санкцій скорочує простір для маневру РФ.

– Західні санкції вже коштували Росії приблизно від €1 трлн до €1,3 трлн. Цеглина за цеглиною ми руйнуємо основи російської воєнної економіки, – наголосила висока представниця ЄС.

Санкції проти представників ВПК Росії

У повідомленні зазначається, що з огляду на триваючу агресію РФ проти України, ЄС запроваджує обмежувальні заходи щодо 7 фізичних осіб і 21 юридичної особи, які підтримують російський військовий і промисловий комплекс, а також їхніх посередників у третіх країнах.

Заходи спрямовані проти низки виробників і постачальників безпілотників та іншого військового обладнання для російських збройних сил, яке використовується в агресивній війні проти України.

Йдеться зокрема про:

АТ Науково-виробниче об’єднання імені С. О. Лавочкіна, заснованого російською державною корпорацією з космічної діяльності Роскосмос;

ТОВ Рустакт;

ТОВ АСФПВ;

ТОВ ІОНОС;

китайську компанію Shenzhen Minghuaxin;

Xinxiang Richful Lubricant Additive Company – одного з найбільших виробників і дистриб’юторів присадок до мастильних матеріалів у Китаї;

Військовий інноваційний технополіс ЕРА;

Фонд перспективних досліджень, які були створені урядом Російської Федерації для розробки передових безпілотних систем військового призначення.

Санкції проти тіньового флоту РФ

Доходи від енергетики продовжують залишатися життєво важливим джерелом підтримки ослабленої російської економіки.

Сьогоднішній пакет передбачає внесення до санкційного списку 2 фізичних осіб – Тахіра Гараєва та Костянтина Рогача.

Також внесенодо санкційного списку 24 юридичних особи, які пов’язані із транспортуванням та експортом сирої нафти або нафтопродуктів із Росії, зокрема через російський тіньовий флот.

До санкційного списку потрапили Лукойл-Західний Сибір та численні компанії, зареєстровані в Росії, Ліберії, Туреччині, Об’єднаних Арабських Еміратах, Азербайджані та Гонконзі.

Гібридна діяльність Росії

– Росія продовжує здійснювати шкідливу діяльність проти Європейського Союзу, його держав-членів і третіх країн, – зазначається у повідомленні.

Тому до нового санкційного списку включено 10 фізичних осіб та одну юридичну особу, серед яких кілька відомих російських пропагандистів, залучених до маніпулювання інформацією та іноземного втручання (FIMI).

Це, зокрема, Анатолій Кузічев, Кирило Федоров, Роман Антоновський і Марія Волконська, головна редакторка підконтрольної державі газети Крымская газета.

– Ці особи несуть відповідальність за поширення дезінформації, спрямованої на виправдання, просування або легітимізацію агресивної війни Росії проти України, – наголошується у пресрелізі Європейської ради.

Також вони відповідають за поширення ворожих і маніпулятивних наративів, спрямованих проти України, які мають на меті дегуманізацію українців або спотворення історичних фактів.

Європейська Рада також внесла до санкційного списку Олександру Йост – інфлюенсерку в соціальних мережах, яка проживає в Росії.

Також внесений до списку Георгій Шевкунов – єпископ Російської православної церкви, який відіграє активну роль у поширенні російської пропаганди та дезінформації, спрямованих на виправдання збройної агресії Росії проти України.

Внесено до санкційного списку Пезидентський фонд культурних ініціатив – фонд, створений указом президента Росії Володимира Путіна.

Отруєння Олексія Навального

У світлі спільної заяви Великої Британії, Швеції, Франції, Німеччини та Нідерландів від 16 лютого 2026 року щодо отруєння Олексія Навального, Європейська рада сьогодні також вносить до санкційного списку одну юридичну особу та 15 фізичних осіб.

Йдеться про російських суддів і прокурорів, а також співробітників правоохоронних органів, органів державної безпеки (ФСБ) та медичний персонал за їхню причетність до переслідування, отруєння та смерті Олексія Навального.

Заходи також спрямовані проти АТ НТК, компанії, яка співпрацювала з Департаментом інформаційних технологій міста Москви у розробці системи розпізнавання обличь, призначеної для стеження та затримання незалежних журналістів, опозиційних активістів і учасників мирних протестів на підтримку Олексія Навального та проти агресивної війни Росії проти України.

Незаконна анексія Криму

Після щорічного перегляду Рада також вирішила продовжити обмежувальні заходи, запроваджені ЄС у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією, і продовжити їхню дію до 23 червня 2027 року.

– ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією як порушення міжнародного права, – наголошується у пресрелізі.

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