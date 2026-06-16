Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії та гарантувала Україні постачання ядерного палива на найближчі два роки.

Про це повідомляють видання Politico та сайт уряду Великої Британії.

Нові санкції проти РФ

Як заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер напередодні засідання лідерів G7 (Великої сімки), присвяченого підтримці України та безпеці Європи, нові обмеження будуть спрямовані проти російського “тіньового флоту”, який використовується для експорту енергоносіїв в обхід міжнародних санкцій, а також проти фінансових структур, що допомагають Москві фінансувати війну та закуповувати західні технології для військових потреб.

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Під санкції також потраплять судна, які перевозять російський скраплений природний газ.

За даними британського уряду, після запровадження нового пакету кількість підсанкційних суден “тіньового флоту” та російських газовозів перевищить 600.

Крім того, Лондон забезпечить підтримку енергетичного сектору України. За рахунок фінансування у розмірі 210 млн фунтів стерлінгів британська компанія Urenco постачатиме збагачений уран для НАЕК Енергоатом.

Угода розрахована на два роки та має допомогти стабільній роботі українських атомних електростанцій, які виробляють понад половину електроенергії в країні.

— Агресія з боку Росії загрожує не лише Україні, а й безпеці всієї Європи. Саме тому Велика Британія посилює свої дії — перекриваючи доходи, які живлять війну Путіна, та забезпечуючи Україну енергією на майбутні зими, — заявив Кір Стармер.

Він наголосив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію, щоб позбавити Кремль ресурсів для ведення війни.

Джерело : Politico

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