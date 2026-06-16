Велика Британія оголосила про новий масштабний пакет санкцій проти Росії, спрямований на “тіньовий флот”, структури військової розвідки та компанії, які допомагають Москві отримувати критично важливі технології для ведення війни проти України.

Про це повідомляється на сайті уряду Великої Британії.

Санкції проти РФ

Як повідомили в уряді Великої Британії, до санкційного списку внесли понад 20 нафтових танкерів, які використовуються Росією для обходу обмежень на експорт енергоносіїв. Крім того, обмеження торкнулися страховиків суден та інших компаній, що забезпечують функціонування схем нелегальної торгівлі російською нафтою.

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Окремий блок санкцій стосується російського скрапленого газу. Велика Британія стала першою країною G7, яка запровадила обмеження проти низки суден, придбаних Росією для обслуговування проєкту Арктик СПГ-2. У Лондоні наголосили, що завдяки раніше введеним санкціям потужності цього проєкту використовуються лише частково. Так, у 2025 році термінал Арктик СПГ-2 експортував лише 1,3 млн тонн скрапленого газу за потужності понад 13,5 млн тонн на рік.

Новий пакет також націлений на мережу російської військової розвідки, відомої як ГРУ. Під санкції потрапили три компанії (зокрема підставна LLC Neptune Co Ltd) та десять офіцерів ГРУ, яких підозрюють у закупівлі західних технологій і обладнання для російського військово-промислового комплексу через підставні структури.

Крім того, обмеження запроваджено проти постачальників військової продукції та компонентів для РФ у третіх країнах, зокрема в Китаї, Таїланді та Туреччині. Санкції також зачепили організації, які допомагають Росії обходити міжнародні фінансові обмеження та переміщувати кошти через тіньові схеми, зокрема структуру в Нігерії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що нові заходи спрямовані проти суден, фінансових потоків і структур, які підтримують російську військову економіку та створюють загрози для безпеки Європи.

У британському уряді нагадали, що загалом країна вже ввела санкції проти понад 600 суден, пов’язаних із “тіньовим флотом” Росії та транспортуванням російського скрапленого газу.

Список підсанкційних осіб та компаній

Офіцери ГРУ та компанії, що, як підозрюється, є підставними для ГРУ, які беруть участь у закупівлі технологій подвійного призначення з метою підтримки оборонного сектору Росії:

ТОВ Neptune Co Ltd

ТОВ Magnus Link

АТ Internconsul

Руслан Кошкін

Олександр Вотченко

Микола Сажин

Сергій Мазурик

Олександр Матросов

Роман Гайворонський

Дмитро Зубков

Станіслав Попов

Костянтин Страфілов

Максим Мамонтов

Юридичні та фізичні особи, які беруть участь у постачанні товарів подвійного призначення до Росії або здійснюють діяльність в оборонному секторі Росії:

ТОВ Науково-виробниче підприємство Спеценергомеханіка

ВАТ Рушол

Shtral Technology Co., Ltd

Shtral Makine Ithalat Ihracat Sanayi ve Ticaret Limited

ТОВ Технопаритет

ТОВ ТПК Пегас

Shenzhen Huaxin Antenna Technology Co Ltd

АТ Морські мости та навігаційні системи

ТОВ Компанія Технопол

Олександр Воронков

ТОВ Композит 21

IC-Orientr LLC

Comnav Technology Ltd

P.K.T. Mungmee Co Ltd

Thai Trade Association Co Ltd

Brukida Limited

Smith LLC

Суб’єкти, які беруть участь у підтримці вторгнення Росії в Україну та підключенні російського фінансового сектору до світових ринків, зокрема обході західних фінансових санкцій:

ТОВ Wildberries Bank

Акціонерне товариство комерційний банк Вятіч

Яндекс Банк

Єврофінанс Моснарбанк

Організації, що беруть участь у підтримці російського енергетичного сектору:

АТ Баланс-Страхування

АТ Росгосстрах

ТОВ Корд-Бункер

ТОВ Ділмас

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