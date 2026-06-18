Авто у чорних плямах: у Москві після атаки НПЗ пішов “нафтовий дощ”
- Після атаки дронів на Московський НПЗ у районі Капотні жителі Москви та передмість почали скаржитися на чорні плями після дощу, який у місцевих пабліках називають “нафтовим”.
- За повідомленнями, сліди такого дощу помітили в Люберцях і Залізничному, а над районом НПЗ після удару здіймався густий чорний дим.
- Пожежа також виникла на ринку Садівник, де, за даними російської влади, після падіння безпілотника постраждав 50-річний чоловік.
Атака українських безпілотників по НПЗ викликала “нафтовий дощ” у Москві.
Що відбувається в Москві
Ситуація у Москві після атаки українських безпілотників на НПЗ не є сприятливою. У різних російських районах столиці пішов “нафтовий дощ”, на який скаржаться місцеві мешканці.
Московський нафтопереробний завод розташований на південному сході міста в районі Капотня і є одним із головних об’єктів, що забезпечують постачання палива в Москву та Московську область.
У місцевих пабліках і чатах люди масово скаржаться, що не отримали жодних повідомлень про масовану атаку дронів. Крім того, вони публікують фото і відео чорних плям після дощу.
Такий “нафтовий дощ” помітили в Люберцах та Залізничному.
Пожежа також виникла і на ринку Садівник у Москві після атаки безпілотників.
До цього влада повідомила, що один із безпілотників упав на торговий центр Садівник. Потерпілого 50-річного чоловіка було госпіталізовано до лікарні з осколковими пораненнями черевної стінки.
Нагадаємо, що вночі та вранці 18 червня українські дрони атакували Москву. Є влучання по Московському НПЗ, там спалахнула масштабна пожежа. Жителі міста жаліються, що густий чорний дим затягнув небо.
Відомо, що уражений НПЗ ще досі горить.