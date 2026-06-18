Атака українських безпілотників по НПЗ викликала “нафтовий дощ” у Москві.

Що відбувається в Москві

Ситуація у Москві після атаки українських безпілотників на НПЗ не є сприятливою. У різних російських районах столиці пішов “нафтовий дощ”, на який скаржаться місцеві мешканці.

Московський нафтопереробний завод розташований на південному сході міста в районі Капотня і є одним із головних об’єктів, що забезпечують постачання палива в Москву та Московську область.

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У місцевих пабліках і чатах люди масово скаржаться, що не отримали жодних повідомлень про масовану атаку дронів. Крім того, вони публікують фото і відео чорних плям після дощу.

Такий “нафтовий дощ” помітили в Люберцах та Залізничному.

Пожежа також виникла і на ринку Садівник у Москві після атаки безпілотників.

До цього влада повідомила, що один із безпілотників упав на торговий центр Садівник. Потерпілого 50-річного чоловіка було госпіталізовано до лікарні з осколковими пораненнями черевної стінки.

Нагадаємо, що вночі та вранці 18 червня українські дрони атакували Москву. Є влучання по Московському НПЗ, там спалахнула масштабна пожежа. Жителі міста жаліються, що густий чорний дим затягнув небо.

Відомо, що уражений НПЗ ще досі горить.

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