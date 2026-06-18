До кінця 2026 року Бельгія передасть Україні сім винищувачів F-16, частину з них – на запчастини.

Про це перед початком засідання міністрів оборони НАТО у Брюсселі повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

Бельгія передасть Україні сім F-16: що відомо

За словами бельгійського міністра, передання літаків є частиною підтримки України у протидії російській агресії та посиленні захисту українського неба.

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— Цього року ми допоможемо, передавши сім F-16. Чотири — на запчастини, три — для роботи в небі України, щоб захищати Україну від російської агресії і дронів Shahed, — заявив Тео Франкен.

Він наголосив, що винищувачі F-16 залишаються ефективною платформою не лише для боротьби з безпілотниками, а й для перехоплення крилатих ракет та інших повітряних загроз.

Крім цього, Франкен заявив, що має намір запропонувати бельгійському уряду в майбутньому передати Україні весь парк винищувачів F-16 після його поступової заміни на сучасні літаки F-35.

За словами міністра оборони Бельгії, темпи передання напряму залежатимуть від того, коли бельгійські Повітряні сили отримають нові винищувачі F-35.

— Ми повинні отримати F-35 до того, як зможемо передати F-16, адже маємо забезпечувати власну протиповітряну оборону і виконувати роль Бельгії в ядерній доктрині НАТО, — пояснив Франкен.

Також він повідомив, що цього дня планує провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.

Нагадаємо, Бельгія входить до міжнародної коаліції з передання Україні винищувачів F-16, яку координують Данія та Нідерланди.

Раніше Польща повідомила про призупинення передання Україні винищувачів МіГ-29. У Міноборони країни пояснили це тим, що сторони ще не завершили домовленості щодо співпраці та обміну технологіями у сфері безпілотних систем.

У Варшаві наголосили, що передання літаків залишається можливим після врегулювання цього питання.

Джерело : Радио Свобода

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