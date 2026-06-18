Президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі союзники України вже мають рішення про нові внески до ініціативи PURL, у межах якої партнери закуповують у США озброєння для потреб української армії.

Про це глава держави заявив у четвер, 18 червня, у Брюсселі під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Програма PURL: Зеленський заявив про нові внески

Під час виступу Зеленський подякував країнам-партнерам, які долучаються до реалізації програми PURL.

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Президент наголосив, що ця програма разом із двосторонньою співпрацею допомагає змінювати ситуацію.

– Іноді ці поставки буквально визначають ситуацію день за днем. Коли ми знаємо, що Росія готує масштабний удар по Україні і ми можемо отримати ракети Patriot напередодні цієї атаки, це допомагає рятувати життя, – сказав він.

За словами президента України, низка держав уже підготувала рішення щодо нових внесків у межах PURL.

Зеленський додав, що деякі країни планують оголосити про свої внески до програми PURL під час саміту НАТО в Анкарі цього року, однак до його проведення залишається ще кілька тижнів.

– Ухвалюймо ці важливі рішення вже під час нинішніх зустрічей, щоб ми могли надати зброю, необхідну для захисту. Росія атакує Україну щодня. Тому, будь ласка, не відкладайте навіть на один день те, що можна зробити через PURL уже сьогодні, – додав український президент.

Нагадаємо, сьогодні в Міністерстві оборони Швеції повідомили про виділення $108 млн на підтримку ініціативи PURL, у межах якої українські партнери закуповують у США зброю для України.