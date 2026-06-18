Україна має підготовлений сценарій дій у разі оголошення нової масової мобілізації в Росії у 2026 році.

Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров в інтерв’ю YouTube-каналу PRESSING.

Мобілізація в Росії 2026: як діятиме Україна

За словами Федорова, Україна має різні прогнози сценаріїв на 2026 рік.

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– Вони залежать від багатьох критеріїв. Чи буде у них мобілізація, чи не буде, – заявив міністр оборони України.

Він запевняє, що все буде добре у разі оголошення мобілізації у Росії. Як стверджує Федоров, Україна має сценарій, що робити з цим.

Міністр зазначив, Сили оборони України швидше виконають план щодо ліквідації 50 тис. російських окупантів на місяць за такого сценарію.

Мобілізація в Росії не припинялась

У квітні заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса в інтерв’ю РБК-Україна заявив, що мобілізація в Росії продовжується приховано з початку повномасштабного вторгнення.

Наразі немає відкритої інформації про темпи мобілізації в Росії. За словами Паліси, до російської армії продовжують залучати резервістів та вузькопрофільних спеціалістів.

На його думку, для відкритого призову необхідна окрема ідея, яка зможе об’єднати російське суспільство. Як стверджує Паліса, мобілізація у Росії фактично не припинялася.

Але наразі невідомо достеменно, скільки чоловіків мобілізували в Росії у 2026 році, оскільки Москва приховує ці відомості.

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