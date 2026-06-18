Мобілізація в Росії у 2026 році: Федоров розповів, що Україна має готовий сценарій дій
- Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна має чіткий сценарій дій на випадок, якщо Росія оголосить нову хвилю масової мобілізації у 2026 році.
- За його словами, Сили оборони готові до будь-яких прогнозів і в такому разі лише швидше виконають план із ліквідації окупантів.
Україна має підготовлений сценарій дій у разі оголошення нової масової мобілізації в Росії у 2026 році.
Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров в інтерв’ю YouTube-каналу PRESSING.
Мобілізація в Росії 2026: як діятиме Україна
За словами Федорова, Україна має різні прогнози сценаріїв на 2026 рік.
– Вони залежать від багатьох критеріїв. Чи буде у них мобілізація, чи не буде, – заявив міністр оборони України.
Він запевняє, що все буде добре у разі оголошення мобілізації у Росії. Як стверджує Федоров, Україна має сценарій, що робити з цим.
Міністр зазначив, Сили оборони України швидше виконають план щодо ліквідації 50 тис. російських окупантів на місяць за такого сценарію.
Мобілізація в Росії не припинялась
У квітні заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса в інтерв’ю РБК-Україна заявив, що мобілізація в Росії продовжується приховано з початку повномасштабного вторгнення.
Наразі немає відкритої інформації про темпи мобілізації в Росії. За словами Паліси, до російської армії продовжують залучати резервістів та вузькопрофільних спеціалістів.
На його думку, для відкритого призову необхідна окрема ідея, яка зможе об’єднати російське суспільство. Як стверджує Паліса, мобілізація у Росії фактично не припинялася.
Але наразі невідомо достеменно, скільки чоловіків мобілізували в Росії у 2026 році, оскільки Москва приховує ці відомості.