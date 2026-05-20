Атака беспилотника привела к временной приостановке переработки нефти Московским нефтеперерабатывающим заводом.

Об этом со ссылкой на собственные анонимные источники пишет Reuters.

Атака на Московский НПЗ: что известно

Отмечается, что речь идет об атаке на Московский НПЗ украинского дрона, состоявшейся 17 мая.

Источники утверждают, что удар якобы не привел к критическим повреждениям технологического оборудования, однако пришлось временно приостановить работу предприятия “для снижения возможных рисков”.

Отмечается, что возобновление полноценной работы завода может занять несколько дней.

Московский мэр Сергей Собянин ранее подтвердил падение БПЛА возле НПЗ Москвы, в результате чего, по его словам, пострадали 12 человек.

– В результате удара пострадали двенадцать человек, преимущественно строители у входных ворот завода. Основная технология нефтеперерабатывающего завода не повреждена, – сказал Собянин.

Заметим, что Московский нефтеперерабатывающий завод расположен на юго-востоке российской столицы и считается одним из ключевых объектов, обеспечивающих поставку топлива в Москву и регион.

Предприятие находится в собственности компании Газпромнефть, там ситуацию пока не комментировали.

Источники журналистов утверждают, что в 2024 году завод переработал около 11,6 миллиона тонн нефти.

Также предприятие произвело 2,9 миллиона тонн бензина, 3,2 миллиона тонн дизельного топлива и 1,3 миллиона тонн битума.

Напомним, 20 мая стало известно, что ночью был атакован нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Нижегороднефтеоргсинез в Кстово Нижегородской области.

