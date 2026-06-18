Вночі та вранці ударні дрони атакували Москву та область. Місцеві жителі повідомляли про проліт дронів, вибухи та пожежу на нафтопереробному заводі.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Пожежа на Московському НПЗ у Капотні 18 червня: що відомо

Перші повідомлення про атаку дронів на Москву почали з’являтися близько 4-ї ранку.

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Мер Москви Сергій Собянін почав звітувати про роботу протиповітряної оборони. Станом на майже 07:00 Собянін повідомив про збиття 47 безпілотників.

Згодом очевидці почали публікувати відеокадри пожежі в Капотні Московської області. Над місцем ураження видно вогонь та густий дим.

За даними OSINT-пабліків, один із ударів прийшовся по НПЗ у Капотні (район на околиці Москви). Після удару в районі об’єкта спалахнула велика пожежа.

Сергій Собянін також підтвердив, що кільком безпілотникам вдалося дістатися до Московського НПЗ. На місці працюють екстрені служби.

Також Собянін повідомив, що на території ТЦ Садовод фіксується падіння уламків дронів та незначні пошкодження однієї з будівель.

Вночі та вранці 16 червня Москва і Московська область зазнали масованої атаки дронів. Під ударом опинився Московський НПЗ у районі Капотні. Цей НПЗ належить Газпрому та забезпечує понад 40% потреб столичного регіону в пальному.

Сили Спеціальних Операцій ЗСУ підтвердили масштабну пожежу на нафтопереробному заводі.

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