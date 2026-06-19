Австралія оголосила про виділення Україні додаткових $100 млн військової допомоги.

Про це повідомив уряд Австралії та віцепрем’єр-міністр і міністр оборони країни Річард Марлес.

Австралія надасть Україні ще $100 млн військової допомоги: що відомо

Новий пакет підтримки передбачає додаткове фінансування закупівлі військового обладнання для України.

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Ідеться про два окремі внески по $50 млн, які Австралія здійснить протягом наступних 12 місяців.

Уряд країни уточнив, що ці кошти доповнять раніше взяті зобов’язання щодо фінансування Переліку пріоритетних потреб України (PURL), про внесок до якого Канберра оголосила ще у грудні минулого року.

— Наш постійний внесок гарантує, що Україна отримує підтримку, необхідну їй для досягнення відчутних змін у своєму захисті від невиправданої та неспровокованої агресії Росії, — заявив віцепрем’єр-міністр Австралії Річард Марлес.

У Канберрі наголосили, що нове рішення збільшить загальний обсяг підтримки України з боку Австралії до понад $1,8 млрд від початку повномасштабної війни, із яких понад $1,6 млрд становить саме військова допомога.

Окремо австралійський уряд підтвердив продовження участі у Коаліції охочих — міжнародному форматі, до якого входять понад 35 держав і який координує підтримку України для досягнення справедливого та тривалого миру.

Також Австралія продовжує навчання українських військових у межах операції Kudu. Зараз підготовка військовослужбовців ЗСУ триває у Польщі в межах багатонаціональної місії Legion під керівництвом Норвегії.

Річард Марлес наголосив, що війна Росії проти України має значення не лише для Європи.

— Те, що відбувається в Україні, має значення тут, в Індо-Тихоокеанському регіоні, тому для Австралії так важливо дотримуватися визначеного курсу та продовжувати підтримувати Україну, доки вона не досягне миру на своїх умовах, — заявив він.

Нагадаємо, що Австралія та Нова Зеландія стали першими країнами-партнерами поза НАТО, які долучилися до програми PURL — механізму закупівлі американського озброєння та обладнання для України.

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