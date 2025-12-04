Австралия и Новая Зеландия присоединились к инициативе PURL, программе закупки за счет НАТО американского оружия и оборудования для Украины.

Об этом заявил генсекретарь НАТО Марк Рютте по итогам заседания Совета Украина-НАТО 3 декабря.

Рютте о присоединении Австралии и Новой Зеландии

Марк Рютте заявил, что поддержка Украины напрямую способствует собственной безопасности стран НАТО.

По его словам, на сегодняшний день более двух третей союзников взяли на себя обязательства в рамках программы PURL.

— Мы получили сообщение от Австралии и Новой Зеландии, что они внесут взносы в PURL, став первыми партнерами, которые не являются членами НАТО. Это означает, что союзники и партнеры уже выделили на PURL более $4 млрд, что приближает нас к цели в $5 млрд за весь год, — сказал генсек.

Он также призвал страны уже начинать планировать поддержку Украины на 2026 год.

— На сегодняшний день в общей сложности шесть, а может даже семь стран, в зависимости от окончательных решений в их столицах, присоединились к программе PURL. Поэтому распределение финансового бремени сейчас намного лучше, чем четыре или шесть недель назад. И тот факт, что сейчас даже Новая Зеландия и Австралия — которые не являются членами НАТО, но являются близкими партнерами НАТО, — также присоединились к программе PURL, является действительно замечательной новостью, — подчеркнул Марк Рютте.

Новая Зеландия присоединилась к PURL

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко сообщил, что Новая Зеландия согласилась выделить 15 млн новозеландских долларов ($8,7 млн) на инициативу PURL по поставкам оружия и оборудования Украине.

— От имени президента Украины хотел бы выразить глубокую благодарность премьер-министру Кристоферу Люксону, министру иностранных дел Уинстону Питерсу, министру обороны Джудит Коллинс и народу Новой Зеландии за их непоколебимую приверженность защите демократии за 17 тыс. километров от их берегов, — подчеркнул Василий Мирошниченко.

Австралия выделяет средства в рамках PURL

Австралия предоставляет Украине дополнительный пакет помощи в размере $95 млн, который включает $50 млн на реализацию приоритетного списка потребностей Украины (PURL), в частности на материалы и оборудование для Вооруженных сил Австралии (ADF) и новейшие беспилотники.

Таким образом, общий объем помощи Австралии достиг более $1,7 млрд.

Также Австралия в ближайшие недели передаст Украине 49 танков M1A1 Abrams, сообщил австралийский сенатор Рафф Чикконе.

