Переговоры США и Ирана в Швейцарии отменены: Вэнс отложил поездку
- Запланированные в Швейцарии мирные переговоры между США и Ираном отменены, а вице-президент США Джей Ди Венс отложил свой визит.
- Несмотря на это, стороны остаются в готовности к встрече, ведь накануне уже подписали меморандум о взаимопонимании.
Мирные переговоры между США и Ираном в Швейцарии отменены. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил запланированную поездку в Швейцарию, где должны были состояться прямые контакты между Вашингтоном и Тегераном.
Об этом сообщает Reuters.
Отменены мирные переговоры между США и Ираном в Швейцарии
– Логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой, – заявил представитель Белого дома.
Отмечается, что Вэнс и делегация США будут готовы отправиться на переговоры, как только планы будут окончательно согласованы.
Министерство иностранных дел Швейцарии подтвердило, что переговоры, запланированные в Бургенштоке, не состоятся. Однако в швейцарском МИД не предоставили больше никаких подробностей.
Переговорщики от Ирана сначала должны увидеть признаки того, что США выполняют временное соглашение. Также не было подтверждения того, что делегация Ирана поедет в Швейцарию, сообщило информационное агентство Tasnim перед заявлением Вэнса.
Американские чиновники отметили, что проведут официальную церемонию подписания соглашения между США и Ираном в Швейцарии.
В то же время Министерство иностранных дел Ирана подвергло сомнению этот план, назвав его ненужным после того, как президенты обеих стран подписали пакт.
18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который должен стать основой завершения военного конфликта.
В документе говорится о немедленном прекращении боевых действий, постепенном снятии санкций с Тегерана, возобновлении судоходства в Ормузском проливе и начале переговоров для окончательного мирного соглашения.