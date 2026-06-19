Мирные переговоры между США и Ираном в Швейцарии отменены. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил запланированную поездку в Швейцарию, где должны были состояться прямые контакты между Вашингтоном и Тегераном.

Об этом сообщает Reuters.

Отменены мирные переговоры между США и Ираном в Швейцарии

– Логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой, – заявил представитель Белого дома.

Отмечается, что Вэнс и делегация США будут готовы отправиться на переговоры, как только планы будут окончательно согласованы.

Сейчас смотрят

Министерство иностранных дел Швейцарии подтвердило, что переговоры, запланированные в Бургенштоке, не состоятся. Однако в швейцарском МИД не предоставили больше никаких подробностей.

Переговорщики от Ирана сначала должны увидеть признаки того, что США выполняют временное соглашение. Также не было подтверждения того, что делегация Ирана поедет в Швейцарию, сообщило информационное агентство Tasnim перед заявлением Вэнса.

Американские чиновники отметили, что проведут официальную церемонию подписания соглашения между США и Ираном в Швейцарии.

В то же время Министерство иностранных дел Ирана подвергло сомнению этот план, назвав его ненужным после того, как президенты обеих стран подписали пакт.

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который должен стать основой завершения военного конфликта.

В документе говорится о немедленном прекращении боевых действий, постепенном снятии санкций с Тегерана, возобновлении судоходства в Ормузском проливе и начале переговоров для окончательного мирного соглашения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.