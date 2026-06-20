Спеціальний представник Білого дому Стів Віткофф вирушив до Швейцарії, де може відбутися перший раунд переговорів між США та Іраном щодо потенційної нової ядерної угоди.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на американського посадовця.

Переговори США та Ірану у Швейцарії: що відомо

За словами Равіда, спецпосланець президента США Стів Віткофф уже прямує до Швейцарії для участі в першому раунді переговорів із представниками Ірану.

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Ідеться про можливі контакти щодо укладення нової ядерної угоди між Вашингтоном і Тегераном.

Також журналіст повідомив, що Джаред Кушнер вже перебуває у Швейцарії перед очікуваною зустріччю.

Офіційних деталей щодо формату переговорів, складу делегацій та часу їх проведення наразі не оприлюднювали.

Поява інформації про підготовку контактів стала несподіваною, оскільки напередодні повідомлялося про скасування переговорного процесу.

Раніше Reuters повідомляло, що мирні переговори між США та Іраном у Швейцарії були скасовані.

Тоді віцепрезидент США Джей Ді Венс відклав заплановану поїздку, а у Білому домі пояснювали, що логістика переговорів залишається складною та остаточно не погодженою.

Напередодні США та Іран оголосили про підписання меморандуму про взаєморозуміння, який має стати основою для подальшого врегулювання конфлікту між країнами.

Документ передбачає припинення бойових дій, поступове пом’якшення санкцій, відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та запуск переговорів щодо остаточної мирної угоди.

Одним із ключових напрямів майбутніх домовленостей залишається питання іранської ядерної програми та механізмів міжнародного контролю.

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