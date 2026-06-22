Російські війська масово перекидають зенітно-ракетні комплекси до Московського нафтопереробного заводу після успішних ударів українських безпілотників.

Про це повідомляє Defense Express.

Ворог стягує додаткові ЗРК Панцир до Московського НПЗ

Для посилення захисту об’єкта від подальших атак навколо Московського НПЗ розгорнули одразу кілька зенітних ракетно-гарматних комплексів Панцир.

Зараз дивляться

Як свідчать опубліковані в мережі відео, щонайменше три установки різних модифікацій розмістили на відстані близько 300 метрів одна від одної.

Комплекси встановили на підвищених позиціях – зокрема на естакадах з’їздів із Московської кільцевої автодороги, менш ніж за кілометр від підприємства.

Загалом у безпосередній близькості до заводу наразі фіксують щонайменше чотири Панцирі.

– Не виключено, що десь неподалік могло бути розгорнуто ще декілька таких, але наразі вони досі не потрапили у кадр. Таким чином, зараз, навколо Московського НПЗ кількість Панцирів на квадратний метр просто зашкалює, – зазначили аналітики.

У Defense Express зауважили, що перекидання комплексів до Московського НПЗ свідчить про їхнє зняття з інших напрямків, що потенційно послаблює прикриття інших стратегічних об’єктів Росії та може підвищити ефективність подальших українських атак.

Нагадаємо, вранці 18 червня Москва зазнала масованої атаки сотень безпілотників, лунали вибухи, у мережі публікувалися кадри масштабних пожеж.

Згодом Сили оборони підтвердили повторне ураження найбільшого в Москві НПЗ, розташованого в районі Капотня – за 15 км від Кремля.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.