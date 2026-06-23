Україна свідомо утримувалася від загострення білоруського питання після 2022 року, однак офіційний Мінськ не зрозумів такої стриманої політики.

Тому Київ перейшов до більш жорсткої та публічної реакції на загрози з боку Білорусі.

Про це під час круглого столу в Укрінформі заявив посол МЗС України з особливих доручень Ярослав Чорногор.

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Реакція Києва на загрозливі дії Білорусі

Україна більше не може ігнорувати дії Білорусі, зокрема розміщення ретрансляторів уздовж кордону та підтримку російської армії.

Київ перейшов від стриманої політики до більш жорсткої та публічної реакції на загрози з боку офіційного Мінська.

Коментуючи нинішній стан відносин між Україною та Білоруссю, дипломат зазначив, що бачить “певну логіку розвитку подій”.

– Якщо після 2022 року в інтересах України було не загострювати питання Білорусі, тому що в нас був клопіт на сході і на півдні, то зараз ми не можемо не помічати того, що відбувається в Білорусі, – сказав Чорногор.

За його словами, режим Олександра Лукашенка скористався періодом “умовної тиші” з боку України для накопичення сил та спрямування своїх зусиль на підтримку російської армії.

Посол наголосив, що за нинішнього стану справ Україна не може ігнорувати, зокрема, розміщення ретрансляторів уздовж кордону з Білоруссю.

Він додав, що ця проблема не є новою, були успішні спроби приглушення роботи цієї техніки.

– Але, судячи з усього, офіційний Мінськ, можливо, через свою залежність від Росії, не зрозумів тих тихих зусиль України, тому зараз це вже вийшло на публічний рівень і дійшло до заяви з вуст президента України Володимира Зеленського… Я думаю, що далі буде, – зауважив посол.

Нагадаємо, 19 червня президент Володимир Зеленський заявив, що на території Білорусі вздовж кордону з Україною розміщені ретранслятори, які використовуються для коригування російських ударів по українському населенню.

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