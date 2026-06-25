Корпорація Apple видалила з магазину застосунків App Store низку сервісів російської компанії VK, що спричинило різку реакцію в Росії та офіційні заяви про нібито політичну мотивацію рішення.

Про це повідомляє російська служба Радіо Свободи.

Apple видалила з App Store російські соцмережі

За даними VK, з App Store без попередження зникли одразу кілька популярних сервісів екосистеми компанії — соціальні мережі Однокласники та Дзен, поштовий сервіс Mail.ru, додатки VK Музика, VK Месенджер, VK Пошта, VK Знайомства, VK Відео, освітня платформа Skillbox, а також основний застосунок соціальної мережі VKontakte.

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У VK заявили, що компанія нібито не перебуває під санкціями та не фігурує в санкційних списках, а також наголосили, що Apple не надала попередження чи пояснень.

У компанії стверджують, що видалення застосунків обмежує доступ російських користувачів до сервісів, якими щодня користуються десятки мільйонів людей, а також може вплинути на роботу push-повідомлень.

Водночас у VK підкреслили, що раніше встановлені застосунки на пристроях Apple продовжують працювати, а версії для Android залишаються доступними в інших магазинах.

Офіційної реакції Apple наразі немає.

Реакція Москви

У Москві рішення Apple викликало різку реакцію. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська влада очікує роз’яснень від компанії, а в разі їх відсутності погрожує “переглядом взаємодії” з американською корпорацією.

У Міністерстві цифрового розвитку Росії вважають видалення застосунків політично вмотивованим рішенням. Там наголосили, що Apple нібито не надала аргументів щодо санкційних підстав, а також звинуватили компанію у нібито ігноруванні соціально значущих функцій сервісів VK.

У відомстві також заявили про звернення до антимонопольної служби РФ із вимогою перевірити дії Apple.

З 1 квітня в Росії повністю припинила працювати оплата сервісів та підписок Apple з рахунків мобільних операторів. У Мінцифри заявили про нібито боротьбу з VPN-сервісами, які росіяни масово використовують для обходу внутрішніх блокувань.

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