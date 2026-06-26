Уночі безпілотники атакували Тульську область Росії. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів у місті Новомосковськ у районі хімічного підприємства Азот.

Про це пише Telegram-канал Astra.

Атака на завод Азот у Новомосковську

За словами губернатора Тульської області Дмитра Міляєва, унаслідок атаки дронів зафіксовані пошкодження лінії електропередач та одного з промислових підприємств у Новомосковську.

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Міляєв заявив, що російські підрозділи протиповітряної оборони нібито знищили 73 безпілотники вночі.

Водночас аналітики Astra повідомляють, що мешканці Новомосковська чули значну кількість вибухів. За аналізом кадрів, які поширювали очевидці, дим міг підійматися з боку заводу Азот.

Це вже не перша атака на підприємство. Раніше, 14 червня, на території заводу також сталася пожежа після нічної атаки.

Новомосковський Азот є одним із найбільших виробників аміаку та азотних добрив у Росії. Підприємство випускає мінеральні добрива, хімічну продукцію, зокрема аміак, кислоти, метанол, пластмаси та інші матеріали.

Із 2002 року завод входить до складу російського хімічного холдингу Єврохім.

Раніше Reuters повідомляло, що два підприємства Єврохіму — Новомосковський Азот та Невинномиський азотний завод — у 2022–2024 роках постачали продукцію на завод імені Свердлова у Дзержинську Нижньогородської області. Там виробляють компоненти, які можуть використовуватися для виготовлення вибухових речовин, зокрема октогену та гексогену.

Атака на Новомосковську ГРЕС

Система моніторингу пожеж NASA зафіксувала пожежу на Новомосковській ГРЕС після атаки в Тульській області, повідомляють аналітики Astra.

Новомосковська ГРЕС є філією Новомосковської акціонерної компанії Азот. Встановлена електрична потужність — 233,7 МВт, теплова потужність — 302,4 Гкал/год. Чисельність співробітників — 366 осіб.

Новомосковська ГРЕС забезпечує теплом і гарячою водою 60 % житлового сектору міста та соціальні об’єкти.

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