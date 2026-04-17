Украина готова провести встречу на уровне лидеров с Россией при посредничестве Турции и, вероятно, США.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время Анталийского дипломатического форума в пятницу, 17 апреля.

— Мы готовы к этой встрече. Также в Турции. Я имею в виду встречу между Зеленским, Путиным, господином Эрдоганом, возможно, Трампом. Мы передали это сообщение нашим турецким друзьям во время недавнего визита моего президента, — заявил Сибига.

Министр иностранных дел отметил, что Турция является страной с “уникальным дипломатическим опытом и глобальным влиянием”.

Он также поблагодарил турецкую сторону за поддержку Украины. В частности, речь идет о запуске зернового коридора в Чёрном море после начала полномасштабной агрессии России.

Сибига подчеркнул, что Турция играет очень важную роль в мирных усилиях.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в любом формате, если слова и действия кремлёвского диктатора будут согласованы.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков цинично приглашал президента Украины на переговоры в Москву.

Он утверждал, что президент РФ якобы не отказывается от прямых контактов с украинским лидером.

Владимир Зеленский отверг возможность поездки в столицу России.

