Туреччина знову пропонує стати посередником та надати майданчик для зустрічі делегацій України та Російської Федерації, щоб повернути сторони за стіл дипломатичних переговорів.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час спільної пресконференції з очільницею МЗС Канади Анітою Ананд в Оттаві.

Туреччина готова прийняти переговори між Україною і РФ

– Ми хочемо, щоб російсько-українська війна завершилася якомога швидше шляхом діалогу та на основі міжнародного права, – сказав міністр закордонних справ Туреччини.

За його словами, турецька сторона бачить, що в дипломатичному процесі настав застій, бойові дії набрали темпу, а сторони зосередилися на прагненні досягти військових здобутків.

Зараз дивляться

Фідан звернув увагу, що дипломатичний процес необхідно якнайшвидше пожвавити.

Він наголосив, що Туреччина готова знову зібрати делегації Росії та України за столом переговорів у своїй країні.

Згадуючи Саміт НАТО, запланований в Анкарі на 7–8 червня, очільник МЗС Туреччини наголосив на його історичній значущості та сказав, що одним із головних питань порядку денного стане розвиток оборонного сектору.

На його думку, на політичному та стратегічному рівнях сформувалося усвідомлення, що необхідно оцінити, на якому рівні перебувають країни НАТО у сфері оборонної промисловості, враховуючи війну Росії проти України та інші.

Фідан стверджує, що оборонна промисловість у плануванні НАТО стала питанням, що має стратегічне значення найвищого рівня.

Водночас він додав, що вже завершена дискусія щодо збільшення оборонних видатків, тому союзники мають продемонструвати практичне виконання взятих зобов’язань.

Джерело : Укрінформ

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