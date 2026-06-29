Європу накрила потужна хвиля спеки, яка стала однією з найсильніших за останні роки. У багатьох країнах температура повітря піднялася до +40 °C, а екстремальна погода впливає не лише на самопочуття людей, а й на роботу транспорту, енергетики та інфраструктури.

Найбільше занепокоєння викликає ситуація зі смертністю. Через тривалу спеку в окремих країнах уже зафіксували значне перевищення кількості смертей.

Що відомо про аномальну спека в Європі та її наслідки, читайте в нашому матеріалі.

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У Європі зафіксували температурні рекорди

Стовпчики термометрів у вихідні знову оновили рекорди. Температура понад +40 °C була зафіксована в окремих регіонах Австрії, Німеччини, Польщі та Чехії.

Люди намагалися якомога менше виходити на вулицю вдень, коли спека була найсильнішою. У багатьох містах рекомендували уникати фізичних навантажень і перебування під прямим сонцем.

У Чехії через високі температури також попереджали про погіршення якості повітря. Причиною стали підвищені рівні приземного озону, який утворюється під час сильної спеки.

Де зафіксували найвищі температурні рекорди в Європі

За даними видання The Guardian, у деяких регіонах стовпчики термометрів піднялися вище +40 °C, що стало серйозним випробуванням для людей, інфраструктури та довкілля.

Одні з найвищих температурних рекордів в Європі 2026 року зафіксували у центральній частині континенту. Зокрема, температурний рекорд у Німеччині було встановлено у місті Кошен. Там повітря прогрілося до +41,7 °C.

Через сильну спеку в країні також виникли масштабні лісові пожежі. Окремі осередки загоряння були поблизу територій, де ще залишилися боєприпаси часів Другої світової війни. Тож влада була змушена евакуювати близько 650 людей.

У Чехії спека виявилася ще сильнішою. У місті Доксани температура піднялася до 41,9 °C. Це один із найвищих показників за всю історію метеоспостережень у країні.

Не оминули рекордні значення і Польщу. Температурний рекорд зафіксували у місті Слубіце, де термометри показали +40,5 °C. Цей показник перевищив попередній максимум, який тримався ще з 1921 року.

В Угорщині також було оновлено температурний максимум. Тут повітря прогрілося до +40,7 °C. У Словаччині температура наблизилася до 40-градусної позначки та сягнула +39,3 °C на південному заході країни.

Навіть країни, які славляться помірним кліматом та прохолодою, зафіксували аномальні показники. У Данії температура піднялася до +36,6 °C, і це стало найвищим значенням від початку метеорологічних спостережень у 1874 році.

Отже, серед країн, які оновили температурні рекорди в Європі, опинилися Німеччина, Чехія, Польща, Угорщина, Словаччина та Данія. Фахівці наголошують, що такі екстремальні показники дедалі частіше стають наслідком глобальних кліматичних змін.

У Франції через спеку померли близько тисячі людей

За даними Reuters, найсерйозніші наслідки зафіксували у Франції. За даними місцевого агентства громадського здоров’я, під час рекордної спеки в країні зареєстрували приблизно на 1 000 смертей більше, ніж зазвичай.

Найчастіше від аномальної температури потерпали люди старшого віку. Медики зазначають, що остаточна кількість жертв може зрости, оскільки ще надходять дані про смертність у будинках для літніх людей та приватних оселях.

Фахівці наголошують, що спека особливо небезпечна для людей із хронічними захворюваннями, літніх громадян та тих, хто працює просто неба.

Температурний рекорд в Європі: наслідки

Аномальна температура вплинула не лише на самопочуття людей, але й на роботу важливих систем. У Німеччині через спеку довелося обмежити рух поїздів на одній із великих залізничних ліній. У місті Лейпциг тимчасово зупинили рух трамваїв.

Проблеми виникли і з електроенергією. У Франції після сильних гроз, які прийшли після спеки, без світла залишилися десятки тисяч домогосподарств.

В Угорщині через надто теплу воду в Дунаї зменшила потужність атомна електростанція. Річкова вода використовується там для охолодження обладнання, а її температура стала занадто високою.

Спека б’є не лише по людях, а й по природі

Через високі температури почали змінюватися русла річок. В Італії рівень води в річці По значно знизився. Через це морська вода почала просуватися вглиб річкового русла, що створює загрозу для сільського господарства та природних територій.

Ба більше, десятки людей загинули під час спроб врятуватися від спеки у водоймах. Рятувальники закликають бути обережними навіть під час відпочинку біля води.

У ВООЗ кажуть: такі хвилі спеки стають новою реальністю

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреїсус заявив, що нині близько 150 мільйонів людей у Європі живуть в умовах екстремальної спеки.

За його словами, хвилі високих температур, які раніше вважалися рідкісним явищем, через зміну клімату можуть повторюватися дедалі частіше.

У ВООЗ звертають увагу, що багато будинків, шкіл і робочих місць у Європі не розраховані на такі температури, тому країнам потрібно адаптуватися до нових погодних умов.

Спека рухається на схід: чого чекати від погоди в Європі

За прогнозами синоптиків, у частині Західної Європи температура найближчими днями почне знижуватися. Водночас гаряче повітря переміщуватиметься до Центральної Європи та Балкан.

Фахівці попереджають, що навіть після завершення самої хвилі спеки її наслідки можуть відчуватися ще деякий час, оскільки організму потрібні дні, щоб відновитися після тривалого впливу високих температур.

Спека дісталася України: коли очікувати послаблення

Потужна хвиля спеки, яка охопила значну частину Європи, дісталася й України. Протягом вихідних у багатьох регіонах встановилася спекотна погода, а температура повітря місцями піднялася вище +30 °C.

Через значне зростання навантаження на енергосистему українців закликали ощадливо використовувати електроенергію. Енергетики попереджають, що у періоди аномальної спеки споживання електрики збільшується через активне використання кондиціонерів та інших приладів охолодження, тому в окремих випадках можуть виникати ризики додаткових обмежень.

Водночас синоптики прогнозують, що довго така погода в Україні не затримається.

За словами синоптикині Наталки Діденко, початок нового тижня ще буде спекотним, а високі температури збережуться майже по всій країні. Найбільше повітря прогріється у західних областях, де вдень температура може підніматися до +33…+38 °C.

У північних, центральних та південних регіонах очікується близько +29…+33 °C, місцями можливі значення до +35 °C. Водночас на Сході України спека буде менш інтенсивною, тут прогнозують переважно +27…+29 °C.

Найближчими днями суттєвих опадів не очікується. Лише ввечері в окремих районах Закарпаття, Волині та Сумщини можуть пройти локальні грозові дощі.

У Києві 29 червня також буде спекотно, а температура вдень підніметься до +33 °C, при цьому опадів синоптики не прогнозують.

Однак уже на початку липня ситуація має змінитися. Наталка Діденко зазначає, що послаблення спеки очікується орієнтовно 2-3 липня. Разом із проходженням атмосферного фронту в Україну прийдуть дощі та грози, які принесуть довгоочікуване зниження температури.

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