МиГ-29 в обмен на дроны: в Польше заявили, что Украина якобы вышла из соглашений
- В Польше заявили о программе обмена МиГ на дроны в рамках сотрудничества с Украиной.
- Владислав Косиняк-Камыш утверждает, что Киев якобы вышел из договоренностей по беспилотникам.
- Польский министр подчеркнул необходимость взаимности в оказании военной помощи.
Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что передача Украине истребителей МиГ-29 была связана с развитием совместного проекта по беспилотникам, однако эта инициатива якобы не была реализована.
Об этом он сказал в эфире программы Gość Wydarzeń, отвечая на вопрос о перспективах польско-украинского военного сотрудничества.
МиГ-29 для Украины
По словам Косиняка-Камыша, речь шла о формате “МиГи в обмен на дроны” — Польша могла передать Украине самолеты, а взамен ожидала сотрудничества в сфере беспилотных технологий.
— Я предложил партнерский подход. МиГи в обмен на дроны. Они могли бы поделиться своим ноу-хау и частично своими технологиями. Они действительно очень хорошо в этом разбираются. И они согласились на это, но потом отказались от этих договоренностей. Для Украины нет МиГов, потому что для Польши нет дронов, — сказал он.
Министр отметил, что совместный проект по созданию “армады беспилотников” ранее анонсировал премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, инициатива должна была реализовываться совместно с Украиной, однако из-за напряженности в отношениях между странами ее будущее оказалось под вопросом.
Косиняк-Камыш признал, что Украина обладает значительными возможностями в сфере производства и применения дронов. Он также заявил, что Киев развивает сотрудничество в этой сфере с другими международными партнерами.
В то же время польский чиновник подчеркнул, что военная поддержка должна основываться на принципе взаимности.
— Вы помогаете, но если ваш партнер видит, что может поддержать вас, предложить новые решения, вы делитесь этой информацией, — сказал он.
Также глава Минобороны Польши заявил, что решение предыдущего правительства Варшавы передать Украине военную технику в начале полномасштабного вторжения России было правильным.
По его словам, на тот момент Украина находилась в гораздо более сложной ситуации, поэтому такая помощь была необходима.