Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что передача Украине истребителей МиГ-29 была связана с развитием совместного проекта по беспилотникам, однако эта инициатива якобы не была реализована.

Об этом он сказал в эфире программы Gość Wydarzeń, отвечая на вопрос о перспективах польско-украинского военного сотрудничества.

МиГ-29 для Украины

По словам Косиняка-Камыша, речь шла о формате “МиГи в обмен на дроны” — Польша могла передать Украине самолеты, а взамен ожидала сотрудничества в сфере беспилотных технологий.

Сейчас смотрят

— Я предложил партнерский подход. МиГи в обмен на дроны. Они могли бы поделиться своим ноу-хау и частично своими технологиями. Они действительно очень хорошо в этом разбираются. И они согласились на это, но потом отказались от этих договоренностей. Для Украины нет МиГов, потому что для Польши нет дронов, — сказал он.

Министр отметил, что совместный проект по созданию “армады беспилотников” ранее анонсировал премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, инициатива должна была реализовываться совместно с Украиной, однако из-за напряженности в отношениях между странами ее будущее оказалось под вопросом.

Косиняк-Камыш признал, что Украина обладает значительными возможностями в сфере производства и применения дронов. Он также заявил, что Киев развивает сотрудничество в этой сфере с другими международными партнерами.

В то же время польский чиновник подчеркнул, что военная поддержка должна основываться на принципе взаимности.

— Вы помогаете, но если ваш партнер видит, что может поддержать вас, предложить новые решения, вы делитесь этой информацией, — сказал он.

Также глава Минобороны Польши заявил, что решение предыдущего правительства Варшавы передать Украине военную технику в начале полномасштабного вторжения России было правильным.

По его словам, на тот момент Украина находилась в гораздо более сложной ситуации, поэтому такая помощь была необходима.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.