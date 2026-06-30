Віцепрем’єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що передання Україні винищувачів МіГ-29 була пов’язана з розвитком спільного проєкту щодо безпілотників, однак ця ініціатива нібито не була реалізована.

Про це він сказав в ефірі програми Gość Wydarzeń, відповідаючи на запитання про перспективи польсько-української військової співпраці.

МіГ-29 для України

За словами Косиняка-Камиша, йшлося про формат МіГи за дрони — Польща могла передати Україні літаки, а натомість очікувала співпраці у сфері безпілотних технологій.

Зараз дивляться

— Я запропонував партнерський підхід. МіГи за дрони. Вони могли поділитися своїми ноу-хау та частково своїми технологіями. Вони справді дуже добре в цьому розбираються. І вони погодилися на це, але потім вийшли з цих домовленостей. Для України немає МіГів, бо для Польщі немає дронів, — сказав він.

Міністр зазначив, що спільний проєкт зі створення “армади безпілотників” раніше анонсував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, ініціатива мала реалізовуватися разом із Україною, однак через напруження у відносинах між країнами її майбутнє опинилося під питанням.

Косиняк-Камиш визнав, що Україна має значні можливості у сфері виробництва та застосування дронів. Він також заявив, що Київ розвиває співпрацю у цій сфері з іншими міжнародними партнерами.

Водночас польський посадовець наголосив, що військова підтримка має базуватися на принципі взаємності.

— Ви допомагаєте, але якщо ваш партнер бачить, що може підтримати вас, показати нові рішення, ви ділитеся цією інформацією, — сказав він.

Також глава Міноборони Польщі заявив, що рішення попереднього уряду Варшави передати Україні військову техніку на початку повномасштабного вторгнення Росії було правильним.

За його словами, на той момент Україна перебувала у значно складнішій ситуації, тому така допомога була необхідною.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.