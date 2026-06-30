С вечера 29 июня и в течение ночи ударные дроны атаковали Москву.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Атака на Москву 29–30 июня

О первых дронах Собянин начал сообщать в 20:24 29 июня. Всего за вечер и до самого утра мэр Москвы насчитал 61 беспилотник. По его словам, российские силы противовоздушной обороны сбили все цели. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Сейчас смотрят

По данным Telegram-канала Supernova+, в городе Дубна, к северу от Москвы, раздались взрывы и виден столб черного дыма. Предположительно, атаке подвергся Центр космической связи (ЦКС) Дубна.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 588-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.