Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.
Москву атаковали дроны: Собянин заявил о более чем 60 сбитых целях
Главное
- В Москве сообщили об атаке ударных дронов в ночь на 30 июня.
- Собянин сообщил о 61 якобы сбитом беспилотнике.
- Российские власти заявляют о работе экстренных служб на местах падения обломков.
С вечера 29 июня и в течение ночи ударные дроны атаковали Москву.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Атака на Москву 29–30 июня
О первых дронах Собянин начал сообщать в 20:24 29 июня. Всего за вечер и до самого утра мэр Москвы насчитал 61 беспилотник. По его словам, российские силы противовоздушной обороны сбили все цели. На местах падения обломков работают экстренные службы.
Сейчас смотрят
По данным Telegram-канала Supernova+, в городе Дубна, к северу от Москвы, раздались взрывы и виден столб черного дыма. Предположительно, атаке подвергся Центр космической связи (ЦКС) Дубна.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 588-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.