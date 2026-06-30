З вечора 29 червня та впродовж ночі ударні дрони атакували Москву.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

Атака на Москву 29-30 червня

Про перші дрони Собянін почав повідомляти о 20:24 29 червня. Всього на вечір і до самого ранку мер Москви нарахував 61 безпілотник. За його словами, російські сили протиповітряної оборони збили усі цілі. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

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За даними Telegram-каналу Supernova+, у місті Дубна, на північ від Москви, пролунали вибухи і видно стовп чорного диму. Попередньо, атаковано Центр космічного зв’язку (ЦКЗ) Дубна.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 588-му добу.

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