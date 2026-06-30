Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Москву атакували дрони: Собянін заявив про понад 60 збитих цілей
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- У Москві заявили про атаку ударних дронів у ніч проти 30 червня.
- Собянін повідомив про 61 нібито збитий безпілотник.
- Російська влада заявляє про роботу екстрених служб на місцях падіння уламків.
З вечора 29 червня та впродовж ночі ударні дрони атакували Москву.
Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.
Атака на Москву 29-30 червня
Про перші дрони Собянін почав повідомляти о 20:24 29 червня. Всього на вечір і до самого ранку мер Москви нарахував 61 безпілотник. За його словами, російські сили протиповітряної оборони збили усі цілі. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби.
Зараз дивляться
За даними Telegram-каналу Supernova+, у місті Дубна, на північ від Москви, пролунали вибухи і видно стовп чорного диму. Попередньо, атаковано Центр космічного зв’язку (ЦКЗ) Дубна.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 588-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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