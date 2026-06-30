Взрыв в Монако: пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его жена и сын
Во время взрыва в Монако 29 июня пострадал находящийся под санкциями украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его жена и 13-летний сын.
Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
Вадим Ермолаев с семьей пострадал от взрыва в Монако
По информации издания, взрыв произошел около 21:00 в холле многоквартирного дома на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла.
Предварительно установлено, что неизвестный мужчина оставил в помещении рюкзак со взрывным устройством, после чего покинул место происшествия. Взрывчатка сдетонировала, когда в холл зашли люди.
На место оперативно прибыли пожарно-спасательные службы и полиция.
По предварительным данным, пострадали три человека украинского происхождения — мужчина, женщина и 13-летний подросток.
Источник BFMTV утверждает, что одним из раненых является Вадим Ермолаев. Также сообщается, что пострадала его жена. Оба взрослых находятся в критическом состоянии, тогда как состояние мальчика медики оценивают как стабильное.
Кроме трех пострадавших, в больницу доставили еще четырех человек, которые испытали сильный психологический шок.
Прокуратура Монако, предварительно, рассматривает версию террористического акта.
Глава правительства княжества Кристоф Мирман заявил, что взрывное устройство могло быть начинено болтами и металлическими элементами для увеличения поражающего действия.
По его словам, правоохранители уже анализируют записи камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован подозреваемый.
Мирман также отметил, что это может быть первый терракт в истории Монако.
Ожидается, что дополнительную информацию правоохранители обнародуют во время официальной пресс-конференции.
Что известно о Вадиме Ермолаеве
Вадим Ермолаев — бизнесмен из Днепра, основатель корпорации Alef, которая работает в сферах недвижимости, производства, агробизнеса и других направлениях.
В течение многих лет он входил в рейтинги самых богатых украинцев. По оценке Forbes, Ермолаев — на 23-м месте среди сотни богатейших бизнесменов страны.
В 2019 году он отказался от украинского гражданства и оставил только гражданство Кипра. Публично он объяснял это желанием получить международную правовую защиту.
В декабре 2023 года президент Украины ввел в действие решение СНБО о применении к Ермолаеву персональных санкций сроком на десять лет.
Основанием стали материалы о его бизнес-деятельности, в частности связях с предприятиями, которые после оккупации Крыма работали по российскому законодательству и платили налоги в бюджет РФ.