Во время взрыва в Монако 29 июня пострадал находящийся под санкциями украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его жена и 13-летний сын.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Вадим Ермолаев с семьей пострадал от взрыва в Монако

По информации издания, взрыв произошел около 21:00 в холле многоквартирного дома на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла.

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Предварительно установлено, что неизвестный мужчина оставил в помещении рюкзак со взрывным устройством, после чего покинул место происшествия. Взрывчатка сдетонировала, когда в холл зашли люди.

На место оперативно прибыли пожарно-спасательные службы и полиция.

По предварительным данным, пострадали три человека украинского происхождения — мужчина, женщина и 13-летний подросток.

Источник BFMTV утверждает, что одним из раненых является Вадим Ермолаев. Также сообщается, что пострадала его жена. Оба взрослых находятся в критическом состоянии, тогда как состояние мальчика медики оценивают как стабильное.

Кроме трех пострадавших, в больницу доставили еще четырех человек, которые испытали сильный психологический шок.

Прокуратура Монако, предварительно, рассматривает версию террористического акта.

Глава правительства княжества Кристоф Мирман заявил, что взрывное устройство могло быть начинено болтами и металлическими элементами для увеличения поражающего действия.

По его словам, правоохранители уже анализируют записи камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован подозреваемый.

Мирман также отметил, что это может быть первый терракт в истории Монако.

Ожидается, что дополнительную информацию правоохранители обнародуют во время официальной пресс-конференции.

Что известно о Вадиме Ермолаеве

Вадим Ермолаев — бизнесмен из Днепра, основатель корпорации Alef, которая работает в сферах недвижимости, производства, агробизнеса и других направлениях.

В течение многих лет он входил в рейтинги самых богатых украинцев. По оценке Forbes, Ермолаев — на 23-м месте среди сотни богатейших бизнесменов страны.

В 2019 году он отказался от украинского гражданства и оставил только гражданство Кипра. Публично он объяснял это желанием получить международную правовую защиту.

В декабре 2023 года президент Украины ввел в действие решение СНБО о применении к Ермолаеву персональных санкций сроком на десять лет.

Основанием стали материалы о его бизнес-деятельности, в частности связях с предприятиями, которые после оккупации Крыма работали по российскому законодательству и платили налоги в бюджет РФ.

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