Під час вибуху в Монако 29 червня постраждав український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який перебуває під санкціями України, його дружина та 13-річний син.

Про це повідомляє BFMTV із посиланням на джерело, близьке до розслідування.

Вадим Єрмолаєв із родиною постраждав від вибуху в Монако

За інформацією видання, вибух стався близько 21:00 29 червня в холі багатоквартирного будинку на вулиці Реверен-Пер-Луї-Фолла.

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Попередньо встановлено, що невідомий чоловік залишив у приміщенні рюкзак із вибуховим пристроєм, після чого залишив місце події. Вибухівка здетонувала, коли до холу зайшли люди.

На місце оперативно прибули пожежно-рятувальні служби та поліція.

За попередніми даними, постраждали троє людей українського походження — чоловік, жінка та 13-річний підліток.

Джерело BFMTV стверджує, що одним із поранених є Вадим Єрмолаєв. Також повідомляється, що постраждала його дружина. Обоє дорослих перебувають у критичному стані, тоді як стан хлопчика медики оцінюють як стабільний.

Крім трьох постраждалих, до лікарні доставили ще чотирьох людей, які зазнали сильного психологічного шоку.

Прокуратура Монако попередньо розглядає версію терористичного акту.

Глава уряду князівства Крістоф Мірман заявив, що вибуховий пристрій міг бути начинений болтами та металевими елементами для збільшення уражувальної дії.

За його словами, правоохоронці вже аналізують записи камер відеоспостереження, на яких зафіксовано підозрюваного.

Мірман також зазначив, що це може бути перший теракт в історії Монако.

Очікується, що додаткову інформацію правоохоронці оприлюднять під час офіційної пресконференції.

Що відомо про Вадима Єрмолаєва

Вадим Єрмолаєв — бізнесмен із Дніпра, засновник корпорації Alef, яка працює у сферах нерухомості, виробництва, агробізнесу та інших напрямках.

Протягом багатьох років він входив до рейтингів найбагатших українців. За оцінкою Forbes, Єрмолаєв — на 23-му місці серед сотні найбагатших бізнесменів країни.

У 2019 році Вадим Єрмолаєв відмовився від українського громадянства та залишив лише громадянство Кіпру. Публічно він пояснював це бажанням отримати міжнародний правовий захист.

У грудні 2023 року президент України ввів у дію рішення РНБО про застосування до Єрмолаєва персональних санкцій строком на десять років.

Підставою стали матеріали щодо його бізнес-діяльності, зокрема зв’язків із підприємствами, які після окупації Криму працювали за російським законодавством та сплачували податки до бюджету РФ.

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