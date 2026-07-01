Заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел состоится в Анкаре на саммите Организации Североатлантического договора 7-8 июля.

Об этом заявил постоянный представитель Турции при НАТО Басат Озтюрк.

Запланированный Совет Украина-НАТО в Анкаре

– Во время саммита НАТО состоится рабочий ужин НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел, – заявил он.

Басат Озтюрк утверждает, что в рамках саммита также пройдет оборонно-промышленный форум НАТО, который должен стать самым масштабным за всю историю проведения подобных мероприятий Североатлантического союза.

Сейчас смотрят

Недавно стало известно, что Германия планирует выступить за новые обязательства по финансовой помощи Украине со стороны европейских партнеров во время саммита НАТО в Анкаре.

Предварительно, страны-члены НАТО могут принять новые обязательства, заключить контракты на поставку вооружения на сумму в миллиарды долларов и увеличить объемы производства оружия, в частности, для Украины.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал, что отдельное заседание Совета Украина-НАТО на уровне глав государств на саммите в Турции не будет проводиться.

Следует добавить, что президент Владимир Зеленский уже подтвердил, что Украину на саммите НАТО представит делегация под его личным руководством.

Источник : Європейська правда

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.