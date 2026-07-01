В Анкарі відбудеться Рада Україна-НАТО на рівні очільників МЗС
- Під час саміту НАТО в Анкарі 7–8 липня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ у форматі робочої вечері.
- У межах заходу відбудеться рекордний за масштабами оборонно-промисловий форум, де країни-члени НАТО можуть узгодити мільярдні контракти на постачання озброєння для України.
Засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ відбудеться в Анкарі протягом саміту Організації Північноатлантичного договору 7-8 липня.
Про це заявив постійний представник Туреччини при НАТО Басат Озтюрк.
Запланована Рада Україна-НАТО в Анкарі
– Під час саміту НАТО відбудеться робоча вечеря НАТО-Україна на рівні міністрів закордонних справ, – заявив він.
Басат Озтюрк стверджує, що у межах саміту також пройде оборонно-промисловий форум НАТО, який має стати наймасштабнішим за всю історію проведення подібних заходів Альянсу.
Нещодавно стало відомо, що Німеччина планує виступити за нові зобов’язання фінансової допомоги Україні з боку європейських партнерів під час саміту НАТО в Анкарі.
Попередньо, країни-члени НАТО можуть взяти нові зобов’язання, укласти контракти на постачання озброєння на суму в мільярди доларів та збільшити обсяги виробництва зброї, зокрема, для України.
Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте анонсував, що окреме засідання Ради Україна-НАТО на рівні глав держав під час саміту в Туреччині не проводитиметься.
Варто додати, що президент Володимир Зеленський уже підтвердив, що Україну на саміті НАТО представить делегація під його особистим керівництвом.