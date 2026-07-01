Засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ відбудеться в Анкарі протягом саміту Організації Північноатлантичного договору 7-8 липня.

Про це заявив постійний представник Туреччини при НАТО Басат Озтюрк.

Запланована Рада Україна-НАТО в Анкарі

– Під час саміту НАТО відбудеться робоча вечеря НАТО-Україна на рівні міністрів закордонних справ, – заявив він.

Басат Озтюрк стверджує, що у межах саміту також пройде оборонно-промисловий форум НАТО, який має стати наймасштабнішим за всю історію проведення подібних заходів Альянсу.

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Нещодавно стало відомо, що Німеччина планує виступити за нові зобов’язання фінансової допомоги Україні з боку європейських партнерів під час саміту НАТО в Анкарі.

Попередньо, країни-члени НАТО можуть взяти нові зобов’язання, укласти контракти на постачання озброєння на суму в мільярди доларів та збільшити обсяги виробництва зброї, зокрема, для України.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте анонсував, що окреме засідання Ради Україна-НАТО на рівні глав держав під час саміту в Туреччині не проводитиметься.

Варто додати, що президент Володимир Зеленський уже підтвердив, що Україну на саміті НАТО представить делегація під його особистим керівництвом.

Джерело : Європейська правда

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