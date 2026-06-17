Во время саммита в турецкой Анкаре не состоится отдельное заседание Совета Украина — НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран Организации Североатлантического договора.

Рютте о саммите в Анкаре

По словам Рютте, на саммите НАТО в Анкаре у президента Украины Владимира Зеленского запланирован насыщенный график встреч.

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– Будет много встреч, но не будет отдельного заседания с участием всех 32 лидеров. Состоится только одна сессия с участием всех 32 стран, – заявил он.

Рютте также вспомнил свой июньский визит в Киев, где с участием Зеленского прошло заседание Совета Украина — НАТО на уровне послов. Он признался, что эта поездка вызвала у него сильнейшие эмоции.

Тогда Зеленский подчеркнул, что новые системы Patriot и ракеты к ним поступят в Украину гораздо раньше, чем ожидалось до 2030 года, благодаря сложной системе обмена.

Кроме того, недавно Зеленский заявил, что саммит G7 во Франции принес важные результаты для Украины. По его словам, речь идет о дополнительном усилении противовоздушной обороны, а позже последуют новые шаги для давления на Россию.

Источник : Європейська правда

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