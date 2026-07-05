В понедельник, 6 июля, в Украине графики отключения света не прогнозируются.

Отключение света в Украине 6 июля не планируется

Как сообщили в Укрэнерго, в понедельник, 6 июля, применения мер по ограничению потребления не планируются.

В то же время, в компании призывают пользоваться мощными электроприборами в дневное время — с 10.00 до 16.00.

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– Пожалуйста , потребляйте электроэнергию бережно в вечерние часы, – добавляет Укрэнерго.

За изменением ситуации можно следить на официальных страницах оператора системы распределения в конкретном регионе.

Напомним, что 1 июля из-за значительного роста потребления на фоне жары во всех областях Украины применялись графики почасовых отключений электроэнергии.

Ограничения действовали с 17.00 до 22.00 как для бытовых потребителей (в объеме одной очереди), так и для промышленности и бизнеса.

А 3 июля из-за высокого уровня энергопотребления и перегрузки оборудования в условиях жары – в нескольких областях Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Графики почасовых отключений тогда перестали действовать.

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