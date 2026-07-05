Почему РФ делает ставку на баллистику и что это значит для Украины: объясняют эксперты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за проблем на фронте и в российской экономике кремлевский диктатор Владимир Путин будет усиливать удары по Украине, прежде всего баллистическими ракетами.

По данным ГУР, РФ может ежемесячно применять до 100 баллистических ракет для ударов по Украине, сохраняя при этом устойчивый уровень их запасов.

В частности, во время последней массированной атаки 2 июля враг выпустил сразу 28 ракет, летящих по баллистической траектории: речь идет об Искандер-М, С-400 и Цирконах.

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Факты ICTV поговорили с руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко и авиационным экспертом Валерием Романенко и проанализировали изменение тактики российских ударов.

Почему Кремль делает ставку на баллистику и как Украина может этому противодействовать — читайте далее в материале.

Баллистическая угроза: как изменилась тактика ударов РФ

В последнее время РФ во время массированных атаках на Украину бьет десятками баллистических ракет.

Так, 24 мая враг применил 2 Кинжала, 3 Циркона, 30 Искандер-М/С-400, а 2 июня – 8 Цирконов и 33 ракеты Искандер-М. В то же время, 15 июня РФ запустила по Украине 6 Цирконов и 34 ракеты Искандер-М/С-40.

Во время последней массированной атаки 2 июля Россия применила 4 Циркона и 24 баллистических ракет Искандер-М/С-400. И это был прицельный удар по столице – 90% воздушных целей полетели на Киев и только 10% террористических усилий РФ направила по другим городам.

И, как считает военный эксперт Александр Мусиенко, последние атаки демонстрируют как раз изменение тактики массированных обстрелов, когда Кремль концентрированно бьет по одному городу.

— Если раньше ракетные удары РФ характеризовались тем, что враг мог нанести удар баллистикой, например, одновременно по Киеву, Днепру и Запорожью, то на сегодняшний день мы видим, что 90% ракет, которые враг запускает, направляет на одно место, как это было 2 июля, — добавляет он.

Такая тенденция наблюдалась в течение двух последних месяцев – мая-июня и начала июля.

В то же время, акцент на баллистике во время последних российских ударов не является свидетельством накопления или увеличения производства ракет РФ.

— Достаточно часто на обломках есть маркировка, указывающая на то, что ракета изготовлена ​​за три или два месяца до обстрела. И это неоднократно подтверждалось соответствующими экспертизами. Таким образом, то что сходит с конвейера, они сразу и применяют, — добавляет Александр Мусиенко.

И, по его мнению, если бы РФ действительно была способна нарастить свои возможности по производству ракет, она бы это сделала и увеличила частоту обстрелов. А пока таких тенденций не наблюдается.

— Более того, считаю, что сейчас Россия вышла на пик собственных возможностей в производстве. Дело в том, что для роста нужны деньги. А когда расходы на военно-промышленный комплекс РФ итак растут, то соответственно и средств необходимо больше, – объясняет Мусиенко.

И россияне уже не раз пытались выйти на более высокий уровень производственных возможностей. В частности после наибольшего спада в 2023-2024 годах и активного использования собственных запасов, пошли на увеличение, но снова уперлись в границы.

— И попытки выйти за пределы своих возможностей, например, с дронами постоянно фиксируются. Однако они не имеют успеха. Так и с ракетами. Желание есть, но выйти за эти пределы им достаточно проблематично, – добавляет эксперт.

В то же время, демонстративная тактика террора сохраняется — Россия продолжает бить по всему, до чего достанет, включая жилые дома, площади, гражданские объекты.

– Россию мало интересует, куда “прилетит” баллистика, будут ли это жилые дома или предприятия, учреждения. Им, действительно все равно, — добавляет военный эксперт.

Главным для Кремля остается создание нужной картинки попаданий, пожаров и возгораний. Это то, что российская пропаганда может представлять, как большую победу и способность выиграть эту войну.

И, как отмечает Валерий Романенко, в ближайшее время тактика по нанесению ударов по Украине вряд ли принципиально изменится. В то же время, учитывая тенденцию последнего обстрела, есть вероятность увеличения применения Россией дешевых крылатых ракет Бандероль.

Почему Россия именно сейчас смещает акцент на баллистику

По мнению и Валерия Романенко, и Александра Мусиенко, это связано исключительно с одним фактором – несколько иссякли запасы ракет к системам Patriot из-за войны США против Ирана.

– Международная ситуация привела к соответствующим последствиям – мы не могли рассчитывать на помощь от партнеров, в частности по поставкам ракет ПАК-3, в тех объемах, в которых она нам нужна, – добавляет военный эксперт.

А Россия, осознавая, что нам трудно противодействовать баллистике стала делать акцент во время ударов именно на ней.

— Враг начал более концентрированно применять баллистику, понимая, что у нас могут возникать, скажем, сложности с ее перехватом, поскольку ракет для отражения атак может быть меньше, – добавляет Александр Мусиенко.

И если до войны на Ближнем Востоке ракет более или менее хватало для отражения российских атак, то массированный обстрел 2 июля продемонстрировал противоположное. Россияне выпустили меньше ракет, но результативных попаданий было больше.

– 2 июня, например, РФ запустила по Украине более 30 баллистических ракет, учитывая не только Искандер-М, но и зенитные ракеты для ударов по наземным целям. А 15 июня было 34 применено. 2 июля – 28. Но и это много, поскольку нам в условиях нехватки зенитных антибаллистических ракет трудно отражать такие налеты.

К примеру, если 15 июня сбили 5 ракет типа Циркон из 6 запущенных, то 2 июля из четырех не удалось ликвидировать ни одной, — говорит Валерий Романенко.

Таким образом, сейчас для РФ открылось большое окно террора – и статистика прилетов в мирных городах Украины выросла.

Как может противодействовать Украина

Главной проблемой в отражении атак РФ является нехватка систем Patriot и недостаточное количество ракет-перехватчиков к ним.

И здесь можно действовать сразу в трех направлениях – уменьшать способности врага к нанесению баллистических ударов, привлекать поддержку партнеров и наращивать собственные мощности производства. Что, соответственно, наше государство и делает.

— Усиливаются дипстрайки именно по объектам, которые вовлечены в производство ракет и дальнобойных дронов, а также авиации. А это, в свою очередь, уменьшает способности врага в их применении во время обстрелов.

Я думаю, что такая работа будет продолжаться для того, чтобы создать больше проблем для России в производстве и уменьшить их террористический потенциал, – объясняет Александр Мусиенко.

В то же время, санкции партнеров также снижают баллистический потенциал врага — закупка соответствующего оборудования для России становится дороже.

Кроме того, международные решения могут помочь усилить защиту украинского неба. Так, недавно министр обороны Михаил Федоров обратился с письмами почти к 40 странам-партнерам с призывом уже в июле передать Украине ракеты к Patriot из имеющихся запасов, в обмен на будущие поставки, законтрактованные для Украины.

При этом важно ускорять производство и испытание собственных баллистических ракет.

– Тогда мы сможем уничтожить россиянам все заводы по производству ракет, – добавляет Валерий Романенко.

Важно, считает Александр Мусиенко, также работать с Европой в рамках того, чтобы разрабатывать и воплощать в жизнь собственную программу противоракетной обороны. И в рамках проекта Freya создавать ракету, которая будет способна сбивать баллистику. Именно об этом Владимир Зеленский будет говорить на саммите НАТО 7-8 июля, который пройдет в Турции.

В то же время проект по типу Freya авиационный эксперт Валерий Романенко считает достаточно долгосрочным. А инструментарий против баллистики нам нужен уже сейчас.

— Запустить и масштабировать производство антибалистических ракет крайне тяжело. Там множество поставщиков и 13 тысяч деталей к этой ракете. Это годы, которых у нас нет, потому что Россия не остановится в своем терроре, – добавляет Валерий Ромененко.

Таким образом, обстрелы в последние месяцы не связаны с тем, что Россия накопила запасы баллистических ракет или увеличила темпы их производства, а является изменением тактики нанесения ударов, когда большинство воздушных целей направляются на один город.

Обычно эпицентром атак становится Киев. В то же время прослеживается определенная цикличность ударов – их страна-агрессор совершает каждые две недели.

Нарастить свои производители способности и запускать более 30-40 баллистических ракет за одну атаку РФ пока не может. И это следствие усиления дальнобойных ударов по России и санкций партнеров против Кремля.

В то же время Украине следует и дальше двигаться в сторону уменьшения дефицита ракет-перехватчиков, в частности работая с партнерами над их поставками и продолжая реализовывать с евпропейцами антибаллистическую программу Freya.

Однако наиболее важным сейчас является усиление deep strike и middle strike. Поскольку, уничтожая объекты российского ВПК, вовлеченные в производство баллистики, Украина уменьшает ракетный потенциал РФ и ее способности к массированным обстрелам.

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