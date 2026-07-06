Китай осуществил испытательный запуск баллистической ракеты с атомной подводной лодки в Тихом океане.

Это вызвало критику со стороны Японии, Новой Зеландии и Австралии и подчеркнуло стремление Пекина усилить военное присутствие в регионе, пишет Bloomberg.

Китай испытал баллистическую ракету

Китайская подводная лодка осуществила запуск ракеты с макетом боевой части в 12:01 по пекинскому времени, сообщило 6 июля государственное информационное агентство Xinhua.

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В сообщении отмечается, что испытание было “плановым мероприятием, о котором соответствующие страны были заранее проинформированы”, а также что оно “не было направлено против какой-либо конкретной страны или цели”.

Правительство Японии сообщило в сети X, что китайские морские службы 5 июля проинформировали Береговую охрану Японии о том, что к югу от мыса Сиономисаки будет установлена опасная зона в связи с входом в атмосферу космического мусора.

В сообщении также отмечено, что Министерство обороны Китая в понедельник уведомило посольство Японии: этот район предназначался для испытательного запуска баллистической ракеты.

— Япония выразила серьезную обеспокоенность все более активной военной деятельностью Китая и настоятельно призвала Китай пересмотреть практику проведения учебных запусков баллистических ракет способом, который может представлять угрозу безопасности Японии, в частности допуская пролёт ракет через японское воздушное пространство, — говорится в сообщении.

Позже генеральный секретарь Кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что у правительства нет информации о том, что ракета пролетала над территорией Японии или ее экономической зоной.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг сообщила журналистам, что ее страна была проинформирована Пекином об испытании, и назвала запуск “дестабилизирующим для региона”.

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил, что Китай провел испытание ракеты “всего через несколько часов после того, как сообщил” об этом Веллингтону.

— Новая Зеландия считает это нежелательным и вызывающим обеспокоенность развитием событий. Мы также обеспокоены тем, что это, похоже, становится повторяющейся практикой Китая, — сказал он.

Тихоокеанское командование США не предоставило оперативного комментария в ответ на соответствующий запрос.

Народно-освободительная армия Китая редко проводит испытательные запуски баллистических ракет в Тихом океане.

В 2024 году Китай запустил межконтинентальную баллистическую ракету в акваторию Тихого океана. Это, вероятно, стало первым публично объявленным испытанием такого типа примерно за четыре десятилетия.

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