Китай здійснив випробувальний запуск балістичної ракети з атомного підводного човна в Тихому океані.

Це викликало критику з боку Японії, Нової Зеландії та Австралії та наголосило на прагненні Пекіна посилити військову присутність у регіоні, пише Bloomberg.

Китай випробував балістичну ракету

Китайський підводний човен здійснив запуск ракети з макетом бойової частини о 12:01 за пекінським часом, повідомило 6 липня державне інформаційне агентство Xinhua.

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У повідомленні зазначається, що випробування було “плановим заходом, про який відповідні країни були завчасно поінформовані”, а також що воно “не було спрямоване проти будь-якої конкретної країни чи цілі”.

Уряд Японії повідомив в мережі X, що китайські морські служби 5 липня поінформували Берегову охорону Японії про те, що на південь від мису Сіономісакі буде встановлено небезпечну зону у зв’язку з входженням в атмосферу космічного сміття.

У дописі також зазначено, що Міністерство оборони Китаю в понеділок повідомило посольству Японії: цей район призначався для випробувального запуску балістичної ракети.

– Японія висловила серйозне занепокоєння дедалі активнішою військовою діяльністю Китаю та наполегливо закликала Китай переглянути практику проведення навчальних запусків балістичних ракет у спосіб, який може становити загрозу безпеці Японії, зокрема допускаючи проліт ракет через японський повітряний простір, – йдеться в повідомленні.

Пізніше генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Мінору Кіхара заявив, що уряд не має інформації про те, що ракета пролітала над територією Японії або її виключною економічною зоною.

Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг повідомила журналістам, що її країна була поінформована Пекіном про випробування, і назвала запуск “дестабілізуючим для регіону”.

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс заявив, що Китай провів випробування ракети “лише через кілька годин після того, як повідомив” про це Веллінгтон.

– Нова Зеландія вважає це небажаним і таким розвитком подій, що викликає занепокоєння. Ми також стурбовані тим, що це, схоже, стає повторюваною практикою Китаю, – сказав він.

Тихоокеанське командування США не надало оперативного коментаря у відповідь на відповідний запит.

Народно-визвольна армія Китаю рідко проводить випробувальні запуски балістичних ракет у Тихому океані.

У 2024 році Китай запустив міжконтинентальну балістичну ракету в акваторію Тихого океану. Це, ймовірно, стало першим публічно оголошеним випробуванням такого типу приблизно за чотири десятиліття.

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