Медиаграмотность включает три фактора – набор навыков, привычек и образа мышления. Следует проверить, выяснить и убедиться в правдивости информации, прежде чем верить на слово.

Об этом заявил представитель ОБСЕ по свободе медиа Ян Браату во время международной конференция по медиаграмотности в Киеве, сообщает Детектор медиа.

Представитель ОБСЕ о медиаграмотности

– По-моему, дело в привычке, когда мы задаем себе вопрос. Кому выгодна эта информация? Можно ли проверить эту информацию? Кто его подготовил? Какие будут последствия, если я поверю или не поверю этой информации? И тогда можно сказать: мы просим рядовых граждан думать как аналитики. Мы просим людей думать, прежде чем верить, – сказал он.

Представитель ОБСЕ по свободе медиа считает, что в повседневной жизни люди действительно задумываются, прежде чем поверить тому, что слышат от кого-то. Но дело в том, что сейчас, особенно в социальных сетях, есть информация от искусственного интеллекта, в которую люди склонны верить.

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Браату подчеркнул, что именно поэтому ОБСЕ призывает людей подвергать сомнению, мыслить самостоятельно и подходить к вещам критически.

По его мнению, лучший способ привлечь внимание людей к этим вопросам через систему образования. Он предположил, что хорошо иметь учебные программы и проекты, но это следует вводить на институциональном уровне.

По словам Браату, некоторые государства-участники Европейской комиссии, например, Финляндия, это делает уже с дошкольного возраста, интегрирует критическое мышление и формы медиаграмотности с раннего возраста способом, соответствующим возрастным группам.

Он обратил внимание, что у Франции также есть другой подход. Там одна учебная программа для начальной школы и другая – для средней школы, но она базируется на том, что преподавалось в начальной школе.

– Так что еще раз: проверяйте, выясняйте, убеждайтесь. Но вы знаете, что скорость, с которой сегодня создается и распространяется информация, очень отличается от той, что была 40–50 лет назад, – утверждает Браату.

По мнению представителя ОБСЕ по свободе медиа, 40–50 лет назад процесс проверки информации был более сложным, а сегодня все происходит одним нажатием кнопки.

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