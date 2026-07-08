Мы просим людей думать, прежде чем верить: представитель ОБСЕ о дезинформации в эпоху ИИ
- Во время международной конференции в Киеве представитель ОБСЕ Ян Браату призвал людей мыслить как аналитики, подвергать сомнению информацию из соцсетей и проверять ее перед тем, как поверить на слово.
- Он отметил важность воспитания критического мышления через систему образования, приведя в пример опыт Финляндии и Франции, где медиаграмотность интегрирована в школьные программы.
Медиаграмотность включает три фактора – набор навыков, привычек и образа мышления. Следует проверить, выяснить и убедиться в правдивости информации, прежде чем верить на слово.
Об этом заявил представитель ОБСЕ по свободе медиа Ян Браату во время международной конференция по медиаграмотности в Киеве, сообщает Детектор медиа.
Представитель ОБСЕ о медиаграмотности
– По-моему, дело в привычке, когда мы задаем себе вопрос. Кому выгодна эта информация? Можно ли проверить эту информацию? Кто его подготовил? Какие будут последствия, если я поверю или не поверю этой информации? И тогда можно сказать: мы просим рядовых граждан думать как аналитики. Мы просим людей думать, прежде чем верить, – сказал он.
Представитель ОБСЕ по свободе медиа считает, что в повседневной жизни люди действительно задумываются, прежде чем поверить тому, что слышат от кого-то. Но дело в том, что сейчас, особенно в социальных сетях, есть информация от искусственного интеллекта, в которую люди склонны верить.
Браату подчеркнул, что именно поэтому ОБСЕ призывает людей подвергать сомнению, мыслить самостоятельно и подходить к вещам критически.
По его мнению, лучший способ привлечь внимание людей к этим вопросам через систему образования. Он предположил, что хорошо иметь учебные программы и проекты, но это следует вводить на институциональном уровне.
По словам Браату, некоторые государства-участники Европейской комиссии, например, Финляндия, это делает уже с дошкольного возраста, интегрирует критическое мышление и формы медиаграмотности с раннего возраста способом, соответствующим возрастным группам.
Он обратил внимание, что у Франции также есть другой подход. Там одна учебная программа для начальной школы и другая – для средней школы, но она базируется на том, что преподавалось в начальной школе.
– Так что еще раз: проверяйте, выясняйте, убеждайтесь. Но вы знаете, что скорость, с которой сегодня создается и распространяется информация, очень отличается от той, что была 40–50 лет назад, – утверждает Браату.
По мнению представителя ОБСЕ по свободе медиа, 40–50 лет назад процесс проверки информации был более сложным, а сегодня все происходит одним нажатием кнопки.