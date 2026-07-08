США будут покупать у Украины дроны, заявил во время саммита НАТО президент Штатов Дональд Трамп.

Трамп о готовности США покупать у Украины дроны

Во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре на полях саммита НАТО Дональд Трамп, отвечая на вопрос, какой статус соглашения по дронам между Украиной и США сказал:

– Мы будем покупать их дроны. Мы изготавливаем отличные дроны, но они обладают способностью производить их в очень больших количествах, что очень впечатляет. Удивительно, что в условиях войны они их производят. Они делают их в подвалах.

Напомним, что в мае СМИ сообщали, что правительства США и Украины подготовили проект меморандума, в котором изложены условия возможного нового оборонного соглашения между странами, касающимися сферы беспилотников.

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Следует отметить, что 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре Зеленский встретился с Трампом. Президенты США и Украины обсудили ряд важных тем, в частности, усиление противовоздушной обороны Украины. Ранее Зеленский анонсировал, что обсудит это с Трампом.

Также на полях саммита Дональд Трамп заявил, что США могут передать Украине лицензию на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

По словам Трампа, украинская сторона больше не сможет сказать, что США предоставляют недостаточно ракет для систем ПВО Patriot.

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