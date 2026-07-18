Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за масштабное задымление на территории Соединенных Штатов на Канаду, где продолжаются масштабные лесные пожары. По его словам, из-за дыма, охватившего часть Среднего Запада и Восточного побережья США, американская экономика несет многомиллиардные убытки.

Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, он планирует обсудить ситуацию с премьер-министром Канады Марком Карни. Американский президент заявил, что Оттава не обеспечивает надлежащего ухода за лесами и не проводит необходимых профилактических работ, из-за чего дым регулярно распространяется на территорию США.

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Трамп назвал такую ситуацию «умышленной халатностью» и заявил, что расходы, которые несут США из-за загрязнения воздуха, должны быть учтены при определении пошлин на канадские товары.

— Эта умышленная халатность становится ежегодной проблемой и обходится Соединённым Штатам в миллиарды долларов. Убытки от этого загрязнения, безусловно, должны быть добавлены к экспортным пошлинам, которые Канада сейчас уплачивает, — подчеркнул Дональд Трамп.

Повлияют ли пожары на финал Чемпионата мира

Несмотря на ухудшение качества воздуха в районе Нью-Йорка, ФИФА не планирует переносить финал Чемпионата мира по футболу. По данным источников Bloomberg, организация совместно с представителями Белого дома следит за ситуацией, однако на данный момент официальных решений об изменении расписания матча нет.

Синоптики прогнозируют, что к дню финала основная масса дыма должна рассеяться. В то же время из-за последствий канадских пожаров в США уже возникли перебои в проведении спортивных соревнований: были перенесены матчи MLS (Major League Soccer, Профессиональная футбольная лига) и MLB (Major League Baseball, Бейсбольная лига), а в ряде крупных городов объявили предупреждения из-за опасного качества воздуха.

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