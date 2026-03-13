О планах инвестировать более $25 млрд в военные объекты в Арктическом регионе объявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Канада выделяет более $25 млрд на военные объекты в Арктическом регионе

Это происходит в рамках обязательств существенно увеличить расходы на оборону до 2035 года, пишет Financial Times.

– Канада берет на себя полную ответственность за защиту нашего суверенитета в Арктике. После десятилетий ограниченных и фрагментарных инвестиций на севере новое правительство Канады действует с масштабом амбиций, достойным этого огромного региона и его народов, — сообщил он.

Канада направит большую часть из 35 млрд канадских долларов ($25,7 млрд) на создание “баз передового развертывания” в арктических общинах Йеллоунайф, Инувик и Икалуит. Эти меры должны позволить вооруженным силам Канады защищать регион самостоятельно, не полагаясь на помощь союзников.

Сейчас смотрят

Следует отметить, что в оборонной повестке дня Оттавы вопрос безопасности Арктического региона поднялся из-за угроз со стороны РФ. Также на решение повлияла экспансионистская риторика президента США Дональда Трампа и климатические изменения, которые делают северные территории более доступными.

По словам премьера, средства будут направлены на модернизацию аэродромов, строительство новых или перепрофилирование существующих ангаров, создание хранилищ для боеприпасов и топлива. К тому же предусмотрено строительство жилья для военных, складов и развитие информационных технологий.

Указанные средства были предусмотрены планом модернизации системы Norad еще в 2022 году, однако ранее Оттава не уточняла, как и где они будут потрачены. Кроме того, правительство Карни пообещало увеличить общие расходы на оборону до 5% ВВП до 2035 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.