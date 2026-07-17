Финальный матч ЧМ-2026 по футболу Испания – Аргентина состоится 19 июля на стадионе Мет-Лайф Стэдиум в Ист-Резерфорде, штат Нью-Джерси, США.

Начало матча – 22:00 по киевскому времени.

О том, где смотреть матч Испания – Аргентина и кто будет транслировать игру Фурии Рохи и альбиселесте в финале ЧМ-2026, рассказывают Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Испания – Аргентина: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Испания – Аргентина в прямом эфире на OTT-платформе Megogo.

Посмотреть игру на платформе Megogo можно в подразделе Футбол в разделе Спорт, на канале Megogo Футбол 1 по следующим подпискам: Оптимальная, Спорт и во всех MEGOPACK.

Матч Испания – Аргентина прокомментируют Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко.

На матче Испания – Аргентина будет работать бригада арбитров, которую возглавит 46-летний словенец Славко Винчич.

На стадии 1/2 финала Испания обыграла Францию со счетом 0:2, а Аргентина одержала волевую победу над Англией, уступая в счете 0:1. Игра подопечных Лионеля Скалони завершилась победой 2:1.

Для испанцев это лишь второй выход в финал чемпионата мира в истории. Впервые это произошло в 2010 году, когда Фурия Роха обыграла Нидерланды (1:0) и стала чемпионом мира.

Аргентинцы сыграют в решающем матче ЧМ в седьмой раз в истории: они побеждали в 1978 году, одолев Нидерланды (3:1), в 1986 году, когда обыграли ФРГ (3:2), а также Францию в 2022 году в серии пенальти. Но трижды терпели поражение — от Уругвая (2:4) в 1930 году, от ФРГ (0:1) в 1990 году и в 2014 году от Германии (0:1).

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.