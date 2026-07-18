Президент США Дональд Трамп поклав відповідальність за масштабне задимлення на території Сполучених Штатів на Канаду, де тривають масштабні лісові пожежі. За його словами, через дим, який накрив частину Середнього Заходу та Східного узбережжя США, американська економіка зазнає багатомільярдних збитків.

Про це глава Білого дому написав у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, він планує обговорити ситуацію з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Американський президент заявив, що Оттава не забезпечує належного догляду за лісами та не проводить необхідних профілактичних робіт, через що дим регулярно поширюється на територію США.

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Трамп назвав таку ситуацію “навмисною недбалістю” та заявив, що витрати, яких зазнають США через забруднення повітря, мають бути враховані під час визначення мит на канадські товари.

— Це навмисна недбалість стає щорічною проблемою і коштує Сполученим Штатам мільярди доларів. Збитки від цього забруднення, безумовно, мають бути додані до експортних мит, які Канада зараз сплачує, — наголосив Дональд Трамп.

Чи вплинуть пожежі на фінал Чемпіонату світу

Попри погіршення якості повітря в районі Нью-Йорка, ФІФА не планує переносити фінал Чемпіонату світу з футболу. За даними джерел Bloomberg, організація разом із представниками Білого дому стежить за ситуацією, однак наразі офіційних рішень щодо зміни графіка матчу немає.

Синоптики прогнозують, що до дня фіналу основна маса диму має розсіятися. Водночас через наслідки канадських пожеж у США вже виникли перебої у проведенні спортивних змагань: було перенесено матчі MLS (Major League Soccer, Професійна футбольна ліга) та MLB (Major League Baseball, Бейсбольна ліга), а в низці великих міст оголосили попередження через небезпечну якість повітря.

Лісові пожежі в Канаді

Станом на п’ятницю, за даними Канадської інформаційної системи про лісові пожежі, у Канаді зафіксовано близько 888 пожеж, більшість з яких вийшли з-під контролю. Понад 190 із цих пожеж вирують в Онтаріо; деякі з них теж поза контролем, повідомляє BBC News.

Після висловлювань Трампа міністр з питань надзвичайних ситуацій Канади заявив, що обидві країни перебувають у постійному контакті та мають довгу історію співпраці у разі таких катастроф, посилаючись на угоду про взаємну допомогу у гасінні пожеж від 1982 року та іншу угоду про допомогу, укладену за підсумками саміту Великої сімки 2025 року.

Канада докладає зусиль для запобігання лісовим пожежам та інвестувала близько 12 млрд канадських доларів ($8,5 млрд) у сталий розвиток лісів та запобігання пожежам, зазначила у своїй заяві член парламенту Елеонора Ольшевська.

Лісові пожежі вже знищили майже 3 млн га землі в Канаді. Густий дим поширився на території американських штатів — від Міннесоти та Мічигану до Пенсильванії, Огайо та Нью-Йорка.

Станом на п’ятницю якість повітря в Детройті була найгіршою у світі, як повідомила швейцарська компанія IQAir, що відстежує якість повітря; за ним йшли місто Чикаго на Середньому Заході, Вашингтон, округ Колумбія, та Нью-Йорк на сьомому місці.

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