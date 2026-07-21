В этом месяце в столице Азербайджана состоялась встреча бывших чиновников Германии и России. В Баку они обсуждали пути прекращения войны России против Украины.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместной пресс-конференции с канцлером Фридрихом Мерцем, сообщает Bloomberg.

Тайная встреча экс-чиновников РФ и Германии

– Наша территория была использована для проведения такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать подробности, поскольку мы не присутствовали на встрече. Однако данные о полетах позволяют мне утверждать, что тайная встреча в Баку действительно состоялась, – заявил Алиев.

По данным медиа, неофициальная делегация из Германии, среди которой были бывший руководитель аппарата канцелярии Ангелы Меркель Рональд Пофалла и эксглава земли Бранденбург Маттиас Платцек, встретилась в Баку с соратниками российского диктатора Владимира Путина.

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Утверждается, что в состав российской делегации входили Валерий Фадеев, возглавляющий Совет при президенте РФ по гражданскому обществу и правам человека.

Кроме него, в делегацию РФ вошел Виктор Зубков, который когда-то был вице-премьер-министром Путина, а сейчас возглавляет правление государственного энергетического конгломерата Газпром.

По словам Алиева, если эта встреча имела целью способствовать прекращению войны между Россией и Украиной, то Азербайджан поддерживает это.

В ответ на вопросы журналиста канцлер Мерц дал понять, что правительство Германии не имеет никакого отношения к этой встрече.

Как утверждает Мерц, ему ничего не известно о такой встрече. Канцлер подчеркнул, что в течение многих месяцев Германия вместе с европейскими союзниками пытается побуждать Путина к переговорам по прекращению войны против Украины, но диктатор РФ не показывает готовности.

В то же время Мерц отметил, что Германия продолжит поддержку Украины, пока Россия не продемонстрирует готовность к миру.

Одними из первых о возможных переговорах подробно рассказали расследователи издания Die Zeit и программы Kontraste на телеканале RBB. Они предполагают, что речь идет о кулуарной попытке возобновить контакты в рамках форума Петербургский диалог, деятельность которого официально свернули после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Источник : Deutsche Welle

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