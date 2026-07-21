Цього місяця у столиці Азербайджану відбулася зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії. У Баку вони обговорювали шляхи для припинення війни Росії проти України.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв під час спільної прес-конференції з канцлером Фрідріхом Мерцем, повідомляє Bloomberg.

Таємна зустріч експосадовців РФ і Німеччини

– Наша територія була використана для проведення такої зустрічі без нашого відома. Я не можу коментувати подробиці, оскільки ми не були присутні на зустрічі. Однак дані про польоти дозволяють мені стверджувати, що таємна зустріч у Баку дійсно відбулася, – заявив Алієв.

За даними медіа, неофіційна делегація з Німеччини, серед якої були колишній керівник апарату канцелярії Ангели Меркель Рональд Пофалла та ексглава землі Бранденбург Маттіас Платцек, зустрілася в Баку із соратниками російського диктатора Володимира Путіна.

Зараз дивляться

Стверджується, що до складу російської делегації входили Валерій Фадєєв, який очолює Раду при президентові РФ з питань громадянського суспільства та прав людини.

Крім нього, до делегації РФ увійшов Віктор Зубков, який колись був віце-прем’єр-міністром Путіна, а зараз очолює правління державного енергетичного конгломерату Газпром.

За словами Алієва, якщо ця зустріч мала на меті сприяти припиненню війни між Росією та Україною, то Азербайджан підтримує це.

У відповідь на запитання журналіста канцлер Мерц дав зрозуміти, що уряд Німеччини не має жодного відношення до цієї зустрічі.

Як стверджує Мерц, йому нічого не відомо про таку зустріч. Канцлер наголосив, що протягом багатьох місяців Німеччина разом з європейськими союзниками намагається спонукати Путіна до переговорів для припинення війни проти України, але диктатор РФ не показує готовності.

Водночас Мерц наголосив, що Німеччина продовжить підтримку України, поки Росія не продемонструє готовність до миру.

Одними із перших про ймовірні переговори детально розповіли розслідувачі видання Die Zeit та програми Kontraste на телеканалі RBB. Вони припускають, що йдеться про кулуарну спробу відновити контакти в рамках форуму Петербурзький діалог, діяльність якого офіційно згорнули після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Джерело : Deutsche Welle

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