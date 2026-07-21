Директор Федерального бюро розслідувань США Каш Патель планує відвідати Росію в середині жовтня.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела, обізнані з підготовкою поїздки.

Візит директора ФБР до Росії

За інформацією співрозмовників видання, попередньо візит запланований на 14–15 жовтня. Патель має намір відвідати Москву та Санкт-Петербург, а приймаючою стороною, ймовірно, виступить Федеральна служба безпеки РФ.

Зараз дивляться

Водночас підготовка поїздки ще триває, тому її формат і дати можуть змінитися.

Також поки невідомо, чи планується зустріч директора ФБР із російським диктатором Володимиром Путіним або іншими високопосадовцями Кремля, а також які питання можуть стати предметом переговорів.

Ймовірний візит відбувається на тлі подальшого погіршення відносин між Вашингтоном і Москвою через повномасштабну війну Росії проти України. Крім того, у Конгресі США тривають заклики до посилення санкційного тиску на Росію.

Politico зазначає, що поїздки керівників американських спецслужб до Росії є вкрай рідкісними. Востаннє директор ФБР відвідував Росію у 2013 році — тоді це був Роберт Мюллер. У 2018 році до Москви також приїжджав тодішній директор ЦРУ Майк Помпео, який пояснював такі контакти необхідністю підтримувати канали зв’язку з питань взаємного інтересу, зокрема боротьби з тероризмом.

Каш Патель відомий своєю критикою розслідування щодо можливих зв’язків команди Дональда Трампа з Росією, називаючи справу Russiagate політично мотивованою (йдеться про перший президентський термін Трампа, — Ред.).

Після роботи в адміністрації Трампа Патель також неодноразово опинявся в центрі публічних дискусій через свої заяви та діяльність, пов’язану з темою Росії.

Джерело : Politico

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.