У Чорному морі поблизу узбережжя Румунії вночі стався інцидент із газовим танкером LPG Gas Lisbon, який перевозив зріджений газ до українського порту Рені. На борту судна пролунав вибух та сталася пожежа, внаслідок чого постраждали троє членів екіпажу.

Про це повідомили президент Румунії Нікушор Дан, румунські рятувальні служби та місцеві ЗМІ.

Атака на газовий танкер біля Румунії

За даними румунської влади, інцидент стався близько 00:05 за межами територіальних вод країни — приблизно за 20 морських миль (близько 37 км) від узбережжя поблизу Сфинту-Георге. Судно під прапором Ліберії вийшло з єгипетської Александрії та прямувало до українського порту Рені, перевозивши понад 3 790 тонн пропану.

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Після вибуху та пожежі в надбудові екіпаж із 17 осіб був змушений сховатися в носовій частині судна, оскільки самостійно евакуюватися не міг.

Пошуково-рятувальну операцію координував Морський координаційний центр Констанци (MRCC Constanța). До місця події направили судна SAR Apollo, SAR Artemis та корабель Берегової охорони. Усі 17 моряків були успішно евакуйовані.

Троє членів екіпажу дістали поранення. У двох із них опіки приблизно 10–15% тіла, ще один має численні травми. Усі постраждалі у лікарні.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що державні органи перебувають у стані підвищеної готовності та розслідують обставини інциденту. За його словами, імовірно, що подія пов’язана з агресивною війною Росії проти України.

Джерела Адміністрації Нижнього Дунаю в Галаці повідомляють, що судно міг атакувати військовий дрон, однак походження дрона поки не встановлено.

Міністерство національної оборони Румунії видало навігаційне попередження із закликом уникати району, де сталося пошкодження танкера.

Румунський буксир наразі стоїть біля танкера LPG Gas Lisbon, щоб не допустити його дрейфу та забезпечити безпеку судноплавства.

Раніше повідомлялося, що РФ атакувала цивільний суховантаж Golden Leo у Чорному морі. Внаслідок російського ракетного удару загинуло 10 членів екіпажу.

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