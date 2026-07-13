Российский дрон взорвался в Молдове: что известно
- В ночь на 13 июля во время атаки РФ в Одесскую область российский беспилотник Герань-2 упал и взорвался возле молдавской деревни Копанка.
- В результате взрыва никто не пострадал, однако МИД Молдовы осудил нарушение воздушного пространства страны.
На территории Молдовы упал российский беспилотник. Несмотря на взрыв дрона, обошлось без жертв.
Об этом сообщают министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой и государственный канал Moldova 1.
В Молдове упал российский дрон: что известно
По информации молдовских изданий, в ночь на 13 июля дрон взорвался вблизи села Копанка в районе Каушаны.
Служба воздушных операций Национальной армии Молдовы отчиталась, что это произошло после первой ночи по местному времени (совпадает с киевским).
– Этой ночью сообщили о том, что на окраине населенного пункта Копанка в районе Каушаны заметили небольшой летательный аппарат, похожий на дрон, который после столкновения с землей взорвался и вызвал пожар, – отмечают в местной полиции.
На место происшествия прибыли полицейские и пожарные. По предварительной информации, пострадавших в результате взрыва нет.
Служба воздушных операций национальной армии указывает, что это был беспилотник Герань-2 (Shahed-136).
Предварительно, он пролетел над воздушным пространством страны во время атаки РФ на Одесскую область, заявили в Министерстве обороны Молдовы.
В настоящее время периметр падения беспилотника охраняется, а на месте работают группы специалистов из уполномоченных государственных структур для расследования точных обстоятельств инцидента.
– Война России против Украины продолжает угрожать Молдове. Мы решительно осуждаем нарушение нашего воздушного пространства российским беспилотником. Такие инциденты неприемлемы. Молдова будет продолжать сотрудничать с партнерами по укреплению нашей безопасности и устойчивости, – заявил глава МИД Попшой.
В ночь на 13 июля Одесская область оказалась под атакой беспилотников. Как сообщали местные паблики, там раздавались взрывы. Жители Одессы отмечали, что дроны типа Гербера пролетали на уровне 13-го этажа над жилыми домами.
Утром Россия атаковала Одессу, в результате чего пострадали четыре человека, сообщил руководитель ОВА Олег Кипер.
По его словам, в результате обстрела на территории одного из автопарков загорелись 6 автобусов. Повреждены еще 11 автобусов и 6 автомобилей. Войска РФ поразили территорию санатория.
По предварительным данным, есть двое пострадавших – на территории автопарка, еще двое – на территории санатория.