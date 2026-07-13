На территории Молдовы упал российский беспилотник. Несмотря на взрыв дрона, обошлось без жертв.

Об этом сообщают министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой и государственный канал Moldova 1.

В Молдове упал российский дрон: что известно

По информации молдовских изданий, в ночь на 13 июля дрон взорвался вблизи села Копанка в районе Каушаны.

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Служба воздушных операций Национальной армии Молдовы отчиталась, что это произошло после первой ночи по местному времени (совпадает с киевским).

– Этой ночью сообщили о том, что на окраине населенного пункта Копанка в районе Каушаны заметили небольшой летательный аппарат, похожий на дрон, который после столкновения с землей взорвался и вызвал пожар, – отмечают в местной полиции.

На место происшествия прибыли полицейские и пожарные. По предварительной информации, пострадавших в результате взрыва нет.

Служба воздушных операций национальной армии указывает, что это был беспилотник Герань-2 (Shahed-136).

Предварительно, он пролетел над воздушным пространством страны во время атаки РФ на Одесскую область, заявили в Министерстве обороны Молдовы.

В настоящее время периметр падения беспилотника охраняется, а на месте работают группы специалистов из уполномоченных государственных структур для расследования точных обстоятельств инцидента.

– Война России против Украины продолжает угрожать Молдове. Мы решительно осуждаем нарушение нашего воздушного пространства российским беспилотником. Такие инциденты неприемлемы. Молдова будет продолжать сотрудничать с партнерами по укреплению нашей безопасности и устойчивости, – заявил глава МИД Попшой.

В ночь на 13 июля Одесская область оказалась под атакой беспилотников. Как сообщали местные паблики, там раздавались взрывы. Жители Одессы отмечали, что дроны типа Гербера пролетали на уровне 13-го этажа над жилыми домами.

Утром Россия атаковала Одессу, в результате чего пострадали четыре человека, сообщил руководитель ОВА Олег Кипер.

По его словам, в результате обстрела на территории одного из автопарков загорелись 6 автобусов. Повреждены еще 11 автобусов и 6 автомобилей. Войска РФ поразили территорию санатория.

По предварительным данным, есть двое пострадавших – на территории автопарка, еще двое – на территории санатория.

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