В столице Бельгии Брюсселе 21 июля состоялся военный парад по случаю Национального дня страны. В нем впервые приняли участие 23 украинских военнослужащих из Президентской гвардии.

Об этом сообщает Укринформ.

Украинские военные приняли участие в параде в Брюсселе

Представители Президентской гвардии Украины приняли участие в пешей части торжественного шествия.

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Марш начался от Дворцовой площади, где расположен Королевский дворец Бельгии, после чего военные прошли центральными улицами столицы.

В пешем элементе парада были представлены военнослужащие сухопутных, воздушных, морских и медицинских сил Бельгии, а также курсанты местных военных академий.

К торжественному шествию присоединились представители отдельных стран-союзников по НАТО.

Гражданские структуры на параде представляли полицейские, пожарные, силы гражданской защиты и сотрудники Красного Креста.

Во время мероприятия зрителям продемонстрировали военную и специальную технику, в частности:

многоцелевую бронированную машину бельгийской армии Griffon (VBMR);

30-мм танки прямой стрельбы;

боевые машины пехоты Piranha IIIC и DF30;

мобильные машины Dingo 2 MPPV в конфигурациях командования и огневой поддержки;

легкие тактические бронемашины LMV Falcon, в частности варианты с контрбатарейным радаром и громкоговорителем;

105-мм гаубицы;

120-мм тяжелые минометы;

тяжелые транспортеры Scania и Bison для перевозки бронированного оборудования;

бульдозеры Caterpillar D6H;

тяжелые и легкие бронированные логистические и инженерные машины Piranha и Buffalo;

автомобили скорой помощи Pandur;

бронированные эвакуационные машины Griffon Sanitair;

транспортные логистические грузовики Astra и Taurus.

На параде также были представлены истребители F-35A Lightning II, которые Бельгия недавно приобрела у США. Самолеты базируются во Флоренне.

Новые истребители сопровождали самолеты F-16, которые хорошо известны украинцам.

Над Брюсселем зрители увидели военно-транспортные самолеты Hercules C-130 и самолеты-заправщики Airbus.

К авиационной части парада присоединился и разведывательный беспилотник MQ-9B SkyGuardian.

Среди других участников были винтажный самолет времен Второй мировой войны Supermarine Spitfire и учебные самолеты SIAI-Marchetti SF.260.

21 июля в Бельгии отмечают Национальный день — государственный праздник, посвященный важному историческому событию 1831 года.

В этот день Леопольд I принес присягу на верность Конституции и стал первым королем независимой Бельгии.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие 21 июля впервые примут участие в военном параде по случаю Национального дня Бельгии.

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