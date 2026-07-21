Украинские военные впервые прошли торжественным маршем на параде в Брюсселе
- 23 украинских военнослужащих впервые приняли участие в военном параде по случаю Национального дня Бельгии.
- Торжественное шествие состоялось 21 июля в центре Брюсселя.
- Украину представляли военнослужащие Президентской гвардии.
В столице Бельгии Брюсселе 21 июля состоялся военный парад по случаю Национального дня страны. В нем впервые приняли участие 23 украинских военнослужащих из Президентской гвардии.
Об этом сообщает Укринформ.
Украинские военные приняли участие в параде в Брюсселе
Представители Президентской гвардии Украины приняли участие в пешей части торжественного шествия.
Марш начался от Дворцовой площади, где расположен Королевский дворец Бельгии, после чего военные прошли центральными улицами столицы.
В пешем элементе парада были представлены военнослужащие сухопутных, воздушных, морских и медицинских сил Бельгии, а также курсанты местных военных академий.
К торжественному шествию присоединились представители отдельных стран-союзников по НАТО.
Гражданские структуры на параде представляли полицейские, пожарные, силы гражданской защиты и сотрудники Красного Креста.
Во время мероприятия зрителям продемонстрировали военную и специальную технику, в частности:
- многоцелевую бронированную машину бельгийской армии Griffon (VBMR);
- 30-мм танки прямой стрельбы;
- боевые машины пехоты Piranha IIIC и DF30;
- мобильные машины Dingo 2 MPPV в конфигурациях командования и огневой поддержки;
- легкие тактические бронемашины LMV Falcon, в частности варианты с контрбатарейным радаром и громкоговорителем;
- 105-мм гаубицы;
- 120-мм тяжелые минометы;
- тяжелые транспортеры Scania и Bison для перевозки бронированного оборудования;
- бульдозеры Caterpillar D6H;
- тяжелые и легкие бронированные логистические и инженерные машины Piranha и Buffalo;
- автомобили скорой помощи Pandur;
- бронированные эвакуационные машины Griffon Sanitair;
- транспортные логистические грузовики Astra и Taurus.
На параде также были представлены истребители F-35A Lightning II, которые Бельгия недавно приобрела у США. Самолеты базируются во Флоренне.
Новые истребители сопровождали самолеты F-16, которые хорошо известны украинцам.
Над Брюсселем зрители увидели военно-транспортные самолеты Hercules C-130 и самолеты-заправщики Airbus.
К авиационной части парада присоединился и разведывательный беспилотник MQ-9B SkyGuardian.
Среди других участников были винтажный самолет времен Второй мировой войны Supermarine Spitfire и учебные самолеты SIAI-Marchetti SF.260.
21 июля в Бельгии отмечают Национальный день — государственный праздник, посвященный важному историческому событию 1831 года.
В этот день Леопольд I принес присягу на верность Конституции и стал первым королем независимой Бельгии.
Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие 21 июля впервые примут участие в военном параде по случаю Национального дня Бельгии.