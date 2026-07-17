Украинские военные впервые примут участие в параде к Национальному дню Бельгии
- Украинские военные впервые примут участие в параде в Национальный день Бельгии.
- Торжественное шествие состоится 21 июля в Брюсселе.
- В состав украинского подразделения войдут 23 военнослужащих.
Украинские военнослужащие 21 июля впервые примут участие в военном параде по случаю Национального дня Бельгии. Торжественное шествие состоится в центре Брюсселя.
Об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен.
Украинские военные на параде в Брюсселе
По его словам, это станет историческим событием, ведь украинское военное подразделение впервые пройдет маршем во время главных государственных торжеств.
– Впервые в истории украинский отряд пройдет маршем 21 июля. Очень гордимся этим. Слава Украине! Никогда не сдавайтесь, – заявил Франкен.
В состав украинского подразделения войдут 23 военнослужащих. Это те же защитники, которые 14 июля представляли Украину на военном параде в Париже по случаю Дня взятия Бастилии.
Во время французского торжества присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. В то же время в мероприятиях в Брюсселе глава государства не будет участвовать. Об этом сообщил спикер министра обороны Бельгии.
Национальный день Бельгии ежегодно отмечают 21 июля в честь событий 1831 года, когда Леопольд I принял присягу на верность Конституции и стал первым королем независимой Бельгии.
Традиционно празднование начинается военным парадом на площади Дворцов (Place des Palais) в Брюсселе. Завершаются торжества праздничным концертом и фейерверком в парке Синкантенер.