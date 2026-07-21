У столиці Бельгії Брюсселі 21 липня відбувся військовий парад з нагоди Національного дня країни. У ньому вперше взяли участь 23 українські військовослужбовці з Президентської гвардії.

Про це повідомляє Укрінформ.

Українські військові взяли участь у параді в Брюсселі

Представники Президентської гвардії України взяли участь у пішій частині урочистої ходи.

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Марш розпочався від Палацової площі, де розташований Королівський палац Бельгії, після чого військові пройшли центральними вулицями столиці.

💙💛 Українські військові вперше пройшли маршем на параді з нагоди Національного дня Бельгії у Брюсселі 📹 Укрінформ pic.twitter.com/OLlPW9F2WU — Ukrinform (@UKRINFORM) July 21, 2026

У пішому елементі параду були представлені військовослужбовці сухопутних, повітряних, морських і медичних сил Бельгії, а також курсанти місцевих військових академій.

До урочистої ходи долучилися представники окремих країн-союзників по НАТО.

Цивільні структури на параді представляли поліцейські, пожежники, сили цивільного захисту та співробітники Червоного Хреста.

Під час заходу глядачам продемонстрували військову та спеціальну техніку, зокрема:

багатоцільову броньовану машину бельгійської армії Griffon (VBMR);

30-мм танки прямої стрільби;

бойові машини піхоти Piranha IIIC та DF30;

мобільні машини Dingo 2 MPPV у конфігураціях командування та вогневої підтримки;

легкі тактичні бронемашини LMV Falcon, зокрема варіанти з контрбатарейним радаром і гучномовцем;

105-мм гаубиці;

120-мм важкі міномети;

важкі транспортери Scania та Bison для перевезення броньованого обладнання;

бульдозери Caterpillar D6H;

важкі та легкі броньовані логістичні й інженерні машини Piranha та Buffalo;

автомобілі швидкої допомоги Pandur;

броньовані евакуаційні машини Griffon Sanitair;

транспортні логістичні вантажівки Astra і Taurus.

На параді також були представлені винищувачі F-35A Lightning II, які Бельгія нещодавно придбала у США. Літаки базуються у Флоренні.

Нові винищувачі супроводжували літаки F-16, які добре відомі українцям.

Над Брюсселем глядачі побачили військово-транспортні літаки Hercules C-130 та літаки-заправники Airbus.

До авіаційної частини параду долучився і розвідувальний безпілотник MQ-9B SkyGuardian.

Серед інших учасників були вінтажний літак часів Другої світової війни Supermarine Spitfire та навчальні літаки SIAI-Marchetti SF.260.

21 липня у Бельгії відзначають Національний день – державне свято, присвячене важливій історичній події 1831 року.

Цього дня Леопольд I склав присягу на вірність Конституції та став першим королем незалежної Бельгії.

Раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці 21 липня вперше візьмуть участь у військовому параді з нагоди Національного дня Бельгії.

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