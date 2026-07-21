Українські військові вперше пройшли урочистою ходою на параді в Брюсселі
- 23 українські військовослужбовці вперше взяли участь у військовому параді до Національного дня Бельгії.
- Урочиста хода відбулася 21 липня в центрі Брюсселя.
- Україну представляли військові Президентської гвардії.
У столиці Бельгії Брюсселі 21 липня відбувся військовий парад з нагоди Національного дня країни. У ньому вперше взяли участь 23 українські військовослужбовці з Президентської гвардії.
Про це повідомляє Укрінформ.
Українські військові взяли участь у параді в Брюсселі
Представники Президентської гвардії України взяли участь у пішій частині урочистої ходи.
Марш розпочався від Палацової площі, де розташований Королівський палац Бельгії, після чого військові пройшли центральними вулицями столиці.
💙💛 Українські військові вперше пройшли маршем на параді з нагоди Національного дня Бельгії у Брюсселі
📹 Укрінформ pic.twitter.com/OLlPW9F2WU
— Ukrinform (@UKRINFORM) July 21, 2026
У пішому елементі параду були представлені військовослужбовці сухопутних, повітряних, морських і медичних сил Бельгії, а також курсанти місцевих військових академій.
До урочистої ходи долучилися представники окремих країн-союзників по НАТО.
Цивільні структури на параді представляли поліцейські, пожежники, сили цивільного захисту та співробітники Червоного Хреста.
Під час заходу глядачам продемонстрували військову та спеціальну техніку, зокрема:
- багатоцільову броньовану машину бельгійської армії Griffon (VBMR);
- 30-мм танки прямої стрільби;
- бойові машини піхоти Piranha IIIC та DF30;
- мобільні машини Dingo 2 MPPV у конфігураціях командування та вогневої підтримки;
- легкі тактичні бронемашини LMV Falcon, зокрема варіанти з контрбатарейним радаром і гучномовцем;
- 105-мм гаубиці;
- 120-мм важкі міномети;
- важкі транспортери Scania та Bison для перевезення броньованого обладнання;
- бульдозери Caterpillar D6H;
- важкі та легкі броньовані логістичні й інженерні машини Piranha та Buffalo;
- автомобілі швидкої допомоги Pandur;
- броньовані евакуаційні машини Griffon Sanitair;
- транспортні логістичні вантажівки Astra і Taurus.
На параді також були представлені винищувачі F-35A Lightning II, які Бельгія нещодавно придбала у США. Літаки базуються у Флоренні.
Нові винищувачі супроводжували літаки F-16, які добре відомі українцям.
Над Брюсселем глядачі побачили військово-транспортні літаки Hercules C-130 та літаки-заправники Airbus.
До авіаційної частини параду долучився і розвідувальний безпілотник MQ-9B SkyGuardian.
Серед інших учасників були вінтажний літак часів Другої світової війни Supermarine Spitfire та навчальні літаки SIAI-Marchetti SF.260.
21 липня у Бельгії відзначають Національний день – державне свято, присвячене важливій історичній події 1831 року.
Цього дня Леопольд I склав присягу на вірність Конституції та став першим королем незалежної Бельгії.
Раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці 21 липня вперше візьмуть участь у військовому параді з нагоди Національного дня Бельгії.