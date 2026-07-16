Контрразведка и следователи СБУ задокументировали, как российские войска применили для удара по Украине боеприпасы с элементами обедненного урана. Их обнаружили в ударных беспилотниках Герань-2, которыми армия РФ атаковала Сумскую область в апреле 2026 года.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как РФ атаковала Украину радиоактивными дронами

По информации СБУ, речь идет об управляемых ракетах Р-60М класса воздух-воздух, которые армия РФ использует в качестве боевой части для своих беспилотников во время массированных обстрелов Украины.

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– Во время работы следственно-оперативной группы и специалистов ГСЧС на местах вражеских прилетов уровень гамма-излучения от обломков российских дронов с ракетами составил 8,3 и 10,5 мкЗв/час. Эти показатели значительно превышают естественный радиационный фон и несут непосредственную угрозу здоровью человека, – говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что по результатам экспертизы удалось установить, что боевая часть российских ракет содержит элементы поражения из обедненного урана общей массой 2810 грамм.

Вещество идентифицировали как Уран-234, Уран-235 и Уран-238. После обнаружения и исследования опасные компоненты нейтрализовали.

Продолжается досудебное расследование по факту военного преступления (ст. 438 Уголовного кодекса Украины) для установления и привлечения к ответственности российских военных, ответственных за воздушные атаки.

В апреле 2026 года СБУ разоблачила, что российские войска запускают по Черниговской области радиоактивные боеприпасы.

Фото : СБУ

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