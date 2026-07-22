На півночі Норвегії біля узбережжя Фіннмарку виявили уламки, які можуть бути частиною російської ракети.

Біля берегів Норвегії знайшли уламки ракети: що відомо

Як повідомляє норвезька мовна корпорація NRK, знахідку випадково помітили рибалка Кеннет Стенсен та фотограф природи Мортен Госванд у Баренцевому морі.

За словами очевидців, довжина уламка становила близько півтора метра. Чоловіки зізналися, що знахідка їх налякала, адже вони не очікували натрапити на частину ракети.

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Про підозрілий об’єкт повідомили Збройним силам Норвегії. До місця знахідки прибули представники берегової охорони, однак оглянути уламок вони не встигли — його змило назад у море.

Представник Оперативного штабу норвезьких Збройних сил Бриньяр Стурдал зазначив, що подібні знахідки в Баренцевому морі не є рідкістю. Росія проводить випробування озброєння у прилеглих районах, тому уламки можуть опинятися біля узбережжя Норвегії.

Водночас такі об’єкти можуть становити небезпеку, оскільки в них можуть залишатися пальне або вибухові речовини. Норвежців закликали не наближатися до підозрілих уламків і одразу повідомляти про них відповідні служби.

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