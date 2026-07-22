Росія загострила позицію щодо умов завершення війни та більше не розглядає повернення Україні частини окупованих територій.

У Кремлі також наполягають на захопленні всієї Донецької області, після чого Москва може повернутися до переговорів.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

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РФ хоче зберегти окуповані території як буферні зони

Росія більше не готова повертати Україні деякі окуповані території в межах будь-якої угоди про припинення війни та планує зберегти їх як буферні зони.

Президент Росії Володимир Путін, як і раніше, має намір силою встановити повний контроль над Донецькою областю України.

Тепер він планує зберегти прикордонні райони Сумської та Харківської областей як буферні зони, повідомили троє співрозмовників на умовах анонімності.

За словами джерел, Путін відмовився від територіальних поступок, оскільки Росія розцінює дедалі більш конфронтаційні заяви США як свідчення того, що неформальні домовленості, нібито досягнуті під час його зустрічі з президентом Дональдом Трампом на Алясці, зазнали краху.

Хоча США наполягають, що під час саміту в серпні минулого року жодної угоди про припинення війни Росії проти України досягнуто не було, представники Кремля неодноразово заявляли, що між Путіним і Трампом існував пакет домовленостей у межах так званої угоди духу Анкориджа.

Вони нібито передбачали тиск на Україну з метою змусити її віддати території у східній Донецькій області в обмін на повернення Росією окупованих районів північної частини Сумської та північно-східної частини Харківської областей.

Кремль посилив позиції на тлі ударів по Росії

Кремль посилив свою позицію на тлі активізації українських ударів углиб території Росії, зокрема по Москві, внаслідок яких було пошкоджено нафтопереробні заводи та виник загальнонаціональний дефіцит пального.

Трамп також підтримав новий законопроєкт про санкції, ініційований покійним сенатором Ліндсі Гремом, який передбачає запровадження митних ставок до 100% проти п’яти найбільших покупців російської нафти та газу.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що планує зустрітися з державним секретарем США Марко Рубіо в четвер у Манілі, де вони беруть участь у зустрічі колег із країн-членів Асоціації держав Південно-Східної Азії.

Лавров заявив журналістам, що має намір попросити Рубіо пояснити нещодавні заяви Трампа про те, що досягнення угоди про припинення війни стає дедалі ближчим.

– Краще поставити запитання безпосередньо й отримати відповідь, – сказав він.

Росія готова до переговорів після захоплення Донеччини

Останніми тижнями Росія посилила атаки безпілотниками та ракетами на Київ та інші українські міста.

У Донецькій області тривають інтенсивні бойові дії навколо Костянтинівки – стратегічного логістичного вузла, захоплення якого Росією відкриє шлях до головних оборонних опорних пунктів України – Краматорська та Слов’янська.

Росія готова повернутися до переговорів лише після того, як Путін досягне мети із захоплення Донецької області, повідомили двоє людей, близьких до Кремля.

За словами одного зі співрозмовників, Міністерство оборони Росії запевнило президента, що зможе встановити повний контроль над регіоном до кінця року.

За словами людини, близької до Міноборони в Москві, багато хто в російських військових колах вважає такі терміни нереалістичними й переконаний, що встановити контроль над Донецькою областю Росія зможе лише протягом 2027 року.

25 червня Рубіо заявив журналістам, що “на Алясці була пропозиція, але не було угоди” щодо домовленості про припинення війни.

– Якби угода була досягнута, ми б уже мали припинення війни, – сказав він.

Наступного дня Лавров заявив, що Путін на Алясці відповів на пропозиції, які раніше передав Москві спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

Путін вимагає, щоб Україна передала контроль над територіями Донецької області, які його війська не змогли захопити в боях із 2014 року.

Україна відкидає цю вимогу та запропонувала припинити війну вздовж нинішньої лінії фронту.

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